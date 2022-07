Mara Venier, immenso dolore: “Ciao Irene Fargo”. L’addio alla cantante

Anche la conduttrice di Domenica In ha dedicato un post all’artista scomparsa venerdì

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica hanno ricordato sui social Irene Fargo, la cantante bresciana morta a soli 59 anni l’altro ieri, a quanto pare a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Irene è stata molto popolare negli anni ’90, sfiorando due volte la vittoria al Festival di Sanremo, e lavorando successivamente proprio con Mara Venier in un’edizione di Domenica In ma anche nei programmi di Paolo Limiti (l’ultimo dei quali nel 2012). “Ciao Irene…” ha scritto Mara in un post condiviso nelle sue storie di instagram, allegando una foto dell’artista e aggiungendo le mani giunte. Una scomparsa improvvisa quella della Fargo: in pochi, infatti, sapevano stesse male.

Irene Fargo scomparsa prematuramente: il dolore dei colleghi del mondo della musica

E’ stata Giovanna Nocetti, in arte semplicemente Giovanna, ad annunciare sui social venerdì la scomparsa di Irene Fargo: “Ci siamo volute bene sinceramente. Riposa in pace” ha scritto la cantante e produttrice ricordando la collega. Appena la notizia si è diffusa, diversi altri artisti hanno condiviso dei pensieri per lei, primo fra tutti Renato Zero, al quale Irene era legata da una profonda amicizia: “Il mondo senza di te è triste e vuoto, dove sei ora splenderà sempre il sole” ha scritto il cantante, il cui post è stato commentato da una sgomenta Francesca Alotta.

Mara Venier e Irene Fargo insieme nell’edizione 1994/1995 di Domenica In

Come abbiamo anticipato nel primo paragrafo, Mara Venier ha avuto Irene Fargo nel cast di Domenica In, esattamente nella sua seconda edizione, risalente alla stagione 1994-95: Irene si esibiva in tutte le puntate, spesso facendo dei duetti con Massimo Modugno, altro volto fisso della trasmissione. Peraltro ieri Mara ha condiviso nelle sue storie di instagram anche un piccolo estratto della sigla di quella stagione del programma, interpretata da tutto il cast, Irene compresa.