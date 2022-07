Mara Venier, preoccupazione per il marito: “Ho avuto una paura terribile”

E’ successo alla conduttrice nel suo programma: “Ecco perchè una domenica me ne sono andata”

La nota conduttrice Mara Venier che di recente è stata ospite del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della televisione di Benevento per ritirare il premio alla carriera, ha concesso un’intervista ai microfoni di SuperGuida Tv. La presentatrice di Domenica In quando le è stato chiesto quanto ha sentito la responsabilità nei confronti degli italiani nonostante le sue paure durante i mesi di pandemia, si è lasciata andare a una confessione amara: “Avevo paura perchè sono molto grande e ho un marito più grande di me con un problema polmonare, e non c’erano i vaccini”. A questo punto ha svelato un retroscena sulla trasmissione che conduce: “Ho avuto molta paura e per una domenica me ne sono andata. Avevo una paura terribile che potesse capitare qualcosa, non a me ma a mio marito“.



Mara Venier scettica: “Tornare a recitare? Non so se sarei ancora in grado”

La conduttrice Mara Venier si è raccontata a SuperGuida Tv, e per iniziare ha fatto sapere quali sono stati gli anni più belli e quali i più difficili: “Gli anni più belli sono questi ultimi. Quando pensi che la vita sia finita e invece, ti regala dei momenti meravigliosi. L’amore del pubblico che dopo tanti anni ancora c’è. Credo che il periodo più bello della mia vita sia questo”. La presentatrice di Domenica In dopo aver detto di sentirsi felice e realizzata per avere l’amore di suo marito, dei suoi figli e dei suoi nipoti ha aggiunto: “Chi l’avrebbe mai detto che a 70 anni stavo ancora qua”. Inoltre non ha nascosto il suo stupore per quanto riguarda la sua vita professionale: “Non ho mai avuto tante proposte di lavoro come in questi ultimi anni”. Alla domanda se le piacerebbe ritornare a fare fiction, ha risposto non nascondendo i suoi dubbi: “Non lo so. Da una parte sì, dall’altra no. Tornare a recitare non so se sarei ancora in grado“.

Domenica In, la confessione della presentatrice: “Ogni anno dico è l’ultimo e poi non so dire di no”

Durante l’intervista, la conduttrice che di recente ha scatenato una bufera per un video, ha parlato del programma pomeridiano che conduce su Rai Uno la domenica svelando un retroscena: “Mi piace ed è il mio punto debole. Ogni anno dico è l’ultimo e poi quando me lo richiedono non so dire di no“. La popolare presentatrice che ha fatto sapere di essere stata parecchio turbata in piena pandemia anche in altre testate, ha rotto il silenzio sugli ospiti avuti nel suo programma: “Tutti sono stati empatici. Il rapporto che si crea anche quello comune è ciò che conta. A me non cambia avere il grande ospite o magari una signora che ha perso la figlia. In quel momento amo chi ho davanti. Credo che questo sia il segreto”.