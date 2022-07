Mara Venier scatenata come non si era mai vista: “Voglio dire solo che…”

La conduttrice si scatena al concerto di Ultimo: quanto affetto sui social

Tra i tantissimi che hanno deciso di seguire il super concerto di Ultimo al Circo Massimo i fari sono stati puntati su una presenza speciale. Una scatenata Mara Venier ha infatti preso parte all’evento, essendo una fan dichiaratissima del giovane cantautore romano. Balletti, divertimento, sciarpa dell’evento e tanta voglia di estate, così zia Mara ha rubato la scena nella notte attesissima del super concerto di Ultimo. E’ stato quasi un evento nell’evento quello portato avanti dalla conduttrice di Domenica In, presa d’assalto dai presenti che l’hanno riconosciuta e hanno chiesto foto e autografi. Intervenuta su Instagram nel day after del concertone, Mara Venier ha voluto apertamente ringraziare i fan per il tantissimo affetto ricevuto:

Voglio solo dire grazie a tutti voi …davvero!!! Ho vissuto grandi emozioni

ha scritto sul proprio canale Instagram la conduttrice veneta, riempita di affetto dai follower.

Mara Venier, il messaggio speciale di un artista: “Sei troppo forte”

Tra i tanti messaggi carichi di affetto ricevuti da Mara Venier su Instagram sono spuntati anche tanti pensieri degli amici vip. Uno di questi è stato fatto recapitare da Gianni Morandi, che nel post Sanremo dello scorso febbraio ha regalato grandi gag a Domenica In speciale dall’Ariston, con un bacio improvvisato che ha fatto il giro del web e del quale si è discusso per giorni. “Sei troppo forte Mara, sempre sul pezzo” – ha scritto l’artista bolognese sui social esaltando la grande volontà e l’entusiasmo di zia Mara – .

Zia Mara al timone della nota kermesse? Il suo pensiero

Negli anni tante volte la Venier è stata avvicinata alla conduzione del Festival di Sanremo. E ancora oggi sono in molti a candidare la padrona di casa di Domenica In per una possibile esperienza sul palco dell’Ariston, magari dopo la fine del regno Amadeus che come sappiamo durerà ancora per altre due edizioni almeno. Di recente Mara è tornata a parlare dell’ipotesi Sanremo, allontanando la pista che sembra non fare al caso suo: “Non sono una da Sanremo, a me piace stare seduta a chiacchierare, mi verrebbe un’ansia incredibile” – ha confessato la conduttrice in una recente intervista a TV Sorrisi e canzoni – .