Marcello Sacchetta annuncia un nuovo progetto su Rai2: ecco cosa condurrà

L’ex ballerino condurrà Nudi per la vita su Rai2 con Mara Maionchi: “Sono felice”

Mancano pochi mesi al parto di Giulia Pauselli, l’ex allieva e attuale ballerina professionista di Amici. Intanto Marcello Sacchetta è doppiamente al settimo cielo. Non solo infatti non vede l’ora di diventare papà ma inoltre è attualmente coinvolto in un nuovo progetto televisivo che gli sta regalando grandi soddisfazioni. Di cosa si tratta? L’ex coreografo di Amici, di cui è stato anche conduttore del daytime, è approdato alla conduzione in Rai! Ebbene sì, affiancherà l’amatissima Mara Maionchi su Rai2 nel nuovo programma che andrà in onda in autunno dal titolo Nudi per la vita. Si tratta di un format nel quale diversi vip si spoglieranno per una buona causa. Intanto Marcello ha risposto a diverse domande dei followers di Instagram. E quando gli hanno chiesto se quest’esperienza, di cui le registrazioni sono in corso, lo renda felice lui ha risposto: “Assolutamente sì”.

Marcello Sacchetta non vede l’ora di diventare papà: il bambino avrà il doppio nome

Molte altre domande dei followers si sono concentrate sul nuovo programma di Rai2. Stando a quanto detto da Marcello probabilmente potrebbero esserci nuove sue coreografie. Un’altra parte dei fan invece ha fatto diverse domande sulla gravidanza di Giulia. Ad esempio è stato chiesto il termine e Marcello ha detto che sarà il 2 settembre. Ancora, è stato chiesto il nome del bebè. Sacchetta ha voluto mantenere il massimo riserbo ma ha svelato che il bambino avrà due nomi. Infine un fan gli ha chiesto se senta paura di diventare papà. Lui ha risposto:

“Paura? Ma io non vedo l’ora”.

Il ballerino e conduttore potrebbe tornare nel talent? “Mai dire mai”

Dopo aver fatto alcune confidenze sugli inizi con Giulia Pauselli Marcello Sacchetta ha risposto ad una domanda che apre alle speranze dei fan. Un follower del ballerino, coreografo e conduttore ha chiesto se tornerà mai ad Amici. Con grande gioia dei telespettatori del programma, che hanno sempre apprezzato Marcello, la sua risposta è stata: “Mai dire mai”. C’è da dire che Marcello è andato via come coreografo e ballerino ma non ha mai detto addio. Infatti quest’anno è venuto spesso come giudice esterno. Dopo la pausa presa alla ricerca di nuove avventure, e adesso che sarà Giulia a doversi mettere in stand-by, Marcello tornerà come coreografo nella prossima edizione del talent di Canale5?