Marcello Sacchetta lo racconta per la prima volta: ecco perché ha lasciato Amici

L’ex ballerino di Amici e l’addio al talent: “C’è sicuramente malinconia”

L’uscita di scena di Marcello Sacchetta dallo storico programma di Canale5 non è stata presa bene dai fan che giornalmente sperano in un suo ritorno. Il pubblico si è sempre chiesto cosa ci fosse dietro l’abbandono, soprattutto perché Marcello è stato più di tutti parte integrante del talent. Non solo infatti è stato ballerino professionista, ma anche coreografo, conduttore del daytime e infine supporter degli allievi. Attraverso un’intervista su Diva e Donna si capisce che i rapporti tra Marcello e Maria De Filippi sono rimasti splendidi. E in effetti più volte nel corso dell’ultima edizione il ballerino è venuto come giudice speciale. “C’è sicuramente la malinconia di aver lasciato Amici a cui devo tutto” ammette Sacchetta. Poi chiarisce:

“Ho voluto cominciare a camminare con le mie gambe”.

Marcello Sacchetta anticipa come sarà il nuovo programma di Rai2: “Nasce con una mission”

Lasciare Amici per il ballerino e conduttore è stato un salto nel buio ma gli ha portato bene. Infatti Marcello in autunno sarà co-conduttore del nuovo programma di Rai2 Nudi per la vita dove affiancherà la conduttrice Mara Maionchi.

“Nasce con una missione, sensibilizzare il pubblico alla prevenzione”

spiega Marcello. E proprio sul nuovo programma spiega che sarà in 4 puntate e che si tratta di una sorta di docu-reality. Parteciperanno tantissimi vip e personaggi del mondo del cinema, della televisione e dello sport. I vip saranno pronti a spogliarsi per lanciare il messaggio di non aver paura ad esporre il proprio corpo per fare prevenzione attraverso gli screening medici.

Matrimonio in vista per Marcello Sacchetta e la compagna? “Più in là”

Questo per il ballerino, coreografo e conduttore non è un momento fortunato solo dal punto di vista lavorativo. Infatti sul versante privato le cose procedono alla grande. L’amore con Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, va a gonfie vele e i due a settembre diventeranno per la prima volta genitori. Un amore magico, che dura ormai da tanti anni, e che adesso, forse, aspetta solo il coronamento del matrimonio. A tal proposito però Marcello dice: