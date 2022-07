Uomini e Donne anticipazioni: Biagio Di Maro non riconfermato? L’ultimo rumor

Biagio Di Maro non sarà più nel parterre maschile del dating show? L’indiscrezione

Lunedì 12 settembre dovrebbe iniziare la nuovissima e attesa edizione di Uomini e Donne. E i rumor online già si sprecano. Al momento niente di ufficiale, ma ultimamente è stato riportato che la presenza di Tina Cipollari potrebbe essere a rischio. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore la fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato che anche un altro protagonista rischierebbe di non essere riconfermato. Chi? Il popolare cavaliere di origini partenopee, il quale spesso e volentieri è finito nell’occhio del ciclone per il modo in cui ha trattato molte dame che ha conosciuto e frequentato in questi ultimi mesi:

“Biagio, chiacchierato cavaliere del Trono Over, potrebbe non fare più parte del programma a partire da settembre…”

Uomini e Donne, la dama ci sarà: arriva la tanto attesa conferma

Se Biagio Di Maro potrebbe non essere presente nella prossima edizione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, stessa cosa pare non si possa dire della popolare dama Gemma Galgani, che è stata attaccata nuovamente da Giorgio Manetti. Difatti sempre la pagina instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato che in barba a tutte le indiscrezioni circolate online in quest’ultimo periodo la rivale di Tina Cipollari pare non abbia mai nemmeno preso in considerazione l’eventualità di abbandonare il programma quotidiano di Canale 5, anzi: “Nessun abbandono e ritirata di Gemma…Con molta probabilità la dama farà ancora parte della prossima edizione del dating show…” E ovviamente gli scontri con l’opinionista saranno come al solito all’ordine del giorno.

Federica Aversano verso il trono del dating show? Gli ultimissimi rumor

Successivamente la fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha posto le sue attenzioni sui possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne. In base alle indiscrezioni raccolte dalla suddetta pagina pare che l’approdo dell’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri sul trono sia molto probabile. Si segnala inoltre che la fanpage ha anche fatto sapere che le indiscrezioni sull’eventualità di portare le scelte dei tronisti in prima serata come è successo qualche anno fa non sarebbero poi così campate in aria: “E’ stato un format che ha avuto grande successo anni fa ed è stato messo da parte per via della pandemia…”