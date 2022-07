Maria Laura De Vitis al veleno con Mercedesz Henger: “Mi ha raggirata”

Mercedesz Henger nel mirino dell’ex naufraga: l’affondo dopo L’Isola dei Famosi

Oggi Maria Laura De Vitis ha rilasciato una lunga intervista al portale televisivo SuperGuidaTv. Ed in questa circostanza si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della figlia di Eva Henger. Difatti la ragazza è certa di essere stata raggirata da quest’ultima:

“Essendo troppo buona mi sono fatta raggirare da lei e sono passata dalla parte del torto quando non penso di aver mai fatto nulla di male…”

La ragazza ha poi aggiunto che avrebbe dovuto assumere una posizione più netta nei confronti della bionda ex naufraga del reality show condotto da Ilary Blasi.

Maria Laura De Vitis non ha dubbi sull’ex naufraga: “Mi ha presa in giro ed è stata ipocrita”

Successivamente la redattrice di SuperGuidaTv ha fatto presente all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che in una recente intervista Mercedesz Henger ha rivelato di essere rimasta molto male dopo aver visto alcune sue clip in cui avrebbe parlato alle sue spalle. A questo punto la giovane ragazza, che ha preso un due di picche da Luca Daffrè, ha subito dichiarato di credere che sia semplicemente un’ipocrita:

“Lei assieme ad altri naufraghi nei confessionali mi metteva in discussione e mi prendeva in giro. Trovo ipocrita questa dichiarazione che lei ha fatto….”

L’ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi ha poi volute chiarire di non essere mai e poi mai stata falsa nei suoi confronti, anzi: “Le ho sempre detto quello che pensavo in faccia…”

Luca Daffrè delude l’ex concorrente dell’Isola: “Poteva concedermi almeno un caffè”

Ovviamente la redattrice di SuperGuidaTv non ha potuto esimersi dal chiedere a Maria Laura De Vitis qual è stata la sua reazione nel momento in cui l’ex naufrago ha rivelato in varie interviste di non avere la minima intenzione di iniziare una storia d’amore con lei. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, non ha certo nascosto di esserci rimasta male, aggiungendo di credere che comunque determinate cose gliel’avrebbe dovute dire in faccia: