Maria Laura De Vitis, problemi di anoressia: “All’Isola ho avuto paura di…”

L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga lo confessa: “Ho avuto paura di ricadere nell’anoressia”

Oggi Maria Laura De Vitis ha rilasciato una lunga intervista al portale FanPage.it. Ed in questa circostanza ha rivelato di aver sofferto di anoressia in passato. A quel punto il giornalista ha chiesto alla ragazza se ha avuto paura che in un reality del genere, visto che la fame è all’ordine del giorno, si potesse ripresentare lo spettro dell’anoressia. E quest’ultima ha subito risposto che prima di accettare la proposta di partecipare al programma ovviamente ha avuto questa paura, aggiungendo però di essere stata sicura fin dall’inizio che avrebbe potuto affrontare questa avventura nei migliori dei modi:

“Mi sono posta il problema anch’io prima di accettare. Avevo paura, ma pensavo anche di essere abbastanza forte per farcela…”

La ragazza ha poi confessato di non aver fatto comunque nessun pensiero legato a questo suo problema nel periodo in cui ha vissuto in Honduras: “Non ho avuto pensieri malati o legati all’anoressia, anche perché ne sono uscita da tempo…”

Maria Laura de Vitis e i suoi problemi legati all’anoressia: “Sono arrivata a pesare 45 kg”

Successivamente il giornalista di FanPage.it ha chiesto all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi di raccontare un po’ di quel brutto periodo che ha vissuto per via della malattia. L’ex naufraga, che ieri ha attaccato Mercedesz Henger, ha subito risposto che tutto è iniziato a maggio 2019 e di essere arrivata a pesare 45 kg:

“Rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere…”

Un brutto periodo che grazie all’aiuto della sua famiglia e dei suoi amici più cari è riuscita a superare: “Ho reagito, ma ci ho messo due anni per uscirne…”

L’ex naufraga vittima di cyberbullismo: “Provo pena per le persone cattive”

Non molto tempo fa Maria Laura De Vitis è stata presa di mira sui social proprio per via del suo peso. Oggi il giornalista di FanPage.it ha chiesto alla ragazza una sua opinione su tutta questa faccenda. E l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha nascosto di provare pena per queste persone:

“Provo pena per le persone cattive, che vomitano odio sui social. Io vado avanti lo stesso, mi spiace per loro…”

La ragazza ha poi dichiarato che tutte queste critiche non fermeranno la sua lotta contro il bodyshaming: “Aiuterò le altre ragazze, perché ho la forza per farlo…”