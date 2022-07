Choc per Maria Soave e Massimiliano Ossini: “Sparato durante un comizio…”

La conduttrice di Unomattina Estate annuncia l’attentato ad Abe in Giappone: “Colpito con due colpi di pistola”

Ultima puntata della settimana per Maria Soave e Massimiliano Ossini e la trasmissione di Rai1 che ogni mattina, dal lunedì al venerdì, tiene compagnia al pubblico a casa. Anche oggi come sempre tanta leggerezza e spensieratezza ma in apertura non sono mancate le ultime notizie di cronaca e attualità. I due conduttori oggi in particolare hanno aperto la puntata con l’attentato avvenuto in Giappone a Shinzo Abe, l’ex primo ministro. Nella foto d’apertura si vede l’attentatore catturato. Già nel TG1 della mattina, che precede il programma condotto da Soave e Ossini, era stata data la notizia che ancora nelle prime ore della mattinata non aveva avuto il tragico epilogo della morte poi comunicato. Intanto Maria Soave ha detto:

“L’ex primo ministro giapponese è stato colpito con due colpi di pistola durante un comizio elettorale”.

Maria Soave e le novità su quanto accaduto a Shinzo Abe: “L’uomo che lo avrebbe colpito è stato arrestato”

Come ha spiegato la conduttrice di Unomattina Estate l’attentato sarebbe avvenuto durante un discorso elettorale a favore di un candidato liberal-democratico prima delle elezioni della Camera Alta giapponese che saranno domenica 10 luglio. Inoltre la Soave ha ricordato che l’ex primo ministro Abe era famoso per l’Abenomics, ovvero delle iniziative di rilancio economiche del Giappone.

“L’uomo che avrebbe colpito Shinzo Abe è stato arrestato”

ha poi annunciato la conduttrice. Quest’ultima ha spiegato che si tratterebbe di un 41enne che era presente al momento del comizio.

Il conduttore di Unomattina Estate comunica le ultime novità sulla Marmolada: “Trovata un’altra delle vittime”

Oltre alla notizia sopracitata Maria Soave e Massimiliano Ossini hanno dato un’altra notizia dolorosa, ovvero gli ultimi aggiornamenti sull’incidente della Marmolada.

“E’ stata trovata un’altra delle vittime”

ha detto il conduttore di Rai1. Quest’ultimo ha inoltre aggiunto che ancora si cerca un altro disperso e che ieri le prime squadre di soccorritori sono scesi sul ghiacciaio. Ovviamente Ossini, grande esperto e appassionato della montagna, ha spiegato nel dettaglio tutta la fatica e il pericolo dei soccorritori, visto che la possibilità di ulteriori rotture del ghiacciaio non sono remote.