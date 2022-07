Marracash senza freni su Chiara Ferragni: “Trovo insostenibile che…”

Il rapper si esprime sulla influencer: “Insostenibile che esista Chiara Ferragni e la gente povera”

E’ un fiume in piena il Marracash che si è raccontato nel corso di una intervista al quotidiano Il Corriere della sera. Il famoso rapper ha parlato a tutto campo al giornale, soffermandosi su vari temi, dal Festival di Sanremo fino ad Elodie, passando per Chiara Ferragni. Proprio sulla moglie di Fedez si è soffermato Marracash, rivelando i propri pensieri e ricollegandosi all’album Noi, loro e gli altri, dove il rapper si è lasciato andare a un viaggio introspettivo, ponendo però anche la lente di ingrandimento su alcune questioni che fatica a comprendere:

Chiara Ferragni chiede più sicurezza al sindaco di Milano, ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima, dobbiamo lavorare per risolvere queste differenze. La cultura del fare soldi è bugiarda, i ragazzi sono spinti alla competizione

le parole del cantante al giornale.

Marracash e la verità su Elodie: “Il nostro rapporto non è una relazione come la gente intende”

Non potevano mancare dei passaggi su Elodie nel corso dell’intervista concessa dal rapper al Corriere della Sera. Il King si è soffermato sull’ex fidanzata, che in molti però ritengono sia tornata al fianco di Marracash. Quello tra i due artisti però è in realtà un rapporto che è molto più complicato di quanto possa sembrare: “Il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente, abituata a incasellare tutto”. L’affetto tra la ex di Amici e il cantante, fresco di riconoscimento speciale come la Targa Tenco, è rimasto intatto.

La confessione del cantante sul Festival: “Non ci andrei mai in gara”

Un pensiero di Marracash va anche al Festival di Sanremo. Fino ad oggi l’artista classe 1979 non ha mai avuto a che fare con la kermesse ligure, e probabilmente resterà solo un desiderio di molti quello di vederlo in gara in Riviera. Intervistato dal Corriere della sera Marra ha allontanato l’ipotesi di calcare il palco dell’Ariston da concorrente: “In gara non ci andrei mai, magari come ospite ci penserei” – ha svelato l’artista nato a Nicosia – . Porte aperte, ma non in gara.