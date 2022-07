Massimiliano Ossini sconvolto: “Accaduto un disastro”, dolore a Unomattina

Lo sgomento del conduttore di Unomattina Estate per la tragedia della Marmolada

Non si poteva non aprire con il dramma della Marmolada la puntata di oggi del programma condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave: arrivando in video, come tutti i giorni, pochi minuti dopo le 9.00, i due conduttori hanno parlato infatti del distacco del ghiacciaio avvenuto ieri, che ha provocato purtroppo diverse vittime, molti feriti e tanti dispersi. “Stiamo seguendo con tutti voi il disastro accaduto sulla montagna più alta delle Dolomiti” sono state le prime parole di Massimiliano, visibilmente sconvolto, che quei luoghi li conosce bene dato che ogni anno trasmette proprio dalla Marmolada una puntata di Linea Bianca, il programma che conduce ogni sabato pomeriggio su Rai1 nei mesi invernali.

“Non si conosce il numero dei dispersi”, la preoccupazione in diretta di Massimiliano Ossini

“La valanga ha travolto vari gruppi di escursionisti che stavano cercando di raggiungere la cima della montagna” ha spiegato il conduttore di Unomattina Estate, indicando poi i numeri di quello che era il bilancio attorno alle 9.00 di questa mattina, ossia 6 morti e circa 10 feriti: “Non si sa, invece, quanti possano essere i dispersi… i soccorritori stanno cercando di capirlo anche tramite le auto rimaste parcheggiate da ieri nei paraggi” ha specificato subito dopo.

Una grande massa di ghiaccio è arrivata a valle assieme a detriti e a sassi travolgento tutte quelle persone

ha detto infine, ancora provato, dando successivamente la parola ad alcuni ospiti.

Unomattina chiuso in anticipo: Massimiliano Ossini e Maria Soave in onda fino alle 11.30

La tragedia della Marmolada ha provocato notevoli cambiamenti al palinsesto di Rai1 oggi: Unomattina Estate è infatti terminato con mezz’ora d’anticipo e la linea è passata a Camper già a partire dalle 11.30, ma attorno a mezzogiorno Tinto e Roberta Morise hanno dovuto cedere la linea ad un’edizione straordinaria del telegiornale condotta a Roberto Chinzari per gli ultimi aggiornamenti dal luogo del disastro. Intanto anche su Canale5 Simona Branchetti ha seguito in diretta l’evolversi della vicenda, facendo un’intervista straziante ad un testimone oculare del crollo. Ovviamente nelle prossime ore saranno Gianluca Semprini e Roberta Capua ad aggiornare i telespettatori, tramite Estate in diretta, su come procedono le ricerche dei dispersi.