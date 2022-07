Massimiliano Ossini confermato a Unomattina: esclusa una famosa collega

Il futuro del conduttore sarà ancora a Unomattina: niente da fare per Roberta Capua

Massimiliano Ossini può sorridere. L’attuale presentatore di Unomattina è pronto per una nuova stagione televisiva, nonostante i suoi impegni siano ancora attivissimi e di ferie non ci sia neanche l’ombra. Il presentatore sarà al timone del format mattutino di Rai1 anche nella prossima edizione, come riportato dal sempre informato Blogo. Ossini sta facendo molto bene al timone del programma in queste settimane e per questo la Rai ha deciso, come circolato già nei mesi scorsi, di affidargli la conduzione anche della versione invernale di Unomattina. Il conduttore napoletano avrebbe dunque avuto la meglio su una conterranea, Roberta Capua, che era l’altro nome gettonato per la nuova edizione del programma. Prosegue dunque la volontà della Rai di sperimentare nuove strade per il futuro, sia da parte del Tg1 che da parte della direzione intrattenimento day time, con grandi novità in arrivo sul piccolo schermo nei prossimi mesi.

Massimiliano Ossini supera la collega: vinto il gran duello

Eppure sembrava che nelle scorse ore Roberta Capua si fosse piazzata ancora una volta in pole position per la conduzione di Unomattina. Invece, secondo gli ultimi aggiornamenti di Blogo è il conduttore napoletano ad essersi nuovamente piazzato in testa nella lista stilata dai vertici Rai. Altro ribaltone dunque e adesso la strada per vedere Massimiliano Ossini al comando del format, che sta guidando con grande successo in queste settimane, sembra realmente spianata. Intanto la celebre Miss Italia si consola con la conduzione di Estate in diretta, in coppia con il collega Gianluca Semprini per il secondo anno consecutivo.

Nuove occasioni in primavera per la conduttrice

Sfumata l’ipotesi di assumere la direzione di Unomattina, Roberta Capua non ha motivo per disperarsi. La presentatrice è ormai tornata ad essere un volto apprezzatissimo sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori e come riporta Blogo, non è escluso che possano esserci nuove occasioni per quanto riguarda magari la prossima primavera. Vanno avanti dunque i lavori di restyling in casa Rai, con la volontà chiarissima di regalare ai telespettatori dei prodotti originali e in linea con le tendenze del momento.