Roberta Capua, retroscena in Rai: prenderà il posto a un famoso collega?

Unomattina, prossima edizione: Roberta Capua scippa la conduzione a Massimiliano Ossini?

Non si sa ancora ufficialmente chi condurrà Unomattina 2022/2023 poiché ieri, come TvBlog e altri siti hanno raccontato, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione tv non è stato fatto il nome di Massimiliano Ossini, conduttore dell’edizione estiva assieme a Maria Soave che, come si è detto in rete ultimamente, avrebbe dovuto fare gli onori di casa, probabilmente in solitaria, anche nella versione invernale in onda a partire da settembre. Tuttavia pare che in Rai non siano convintissimi di questa scelta e oggi Blogo annuncia che la gestione del programma da settembre potrebbe essere affidata invece all’attuale conduttrice di Estate in diretta, che rientrerebbe quindi in pianta stabile nella Tv di Stato, dove per due anni l’abbiamo bista lavorare quasi solo d’estate.

Roberta Capua candidata alla conduzione del programma del mattino di Rai1: a rischio Ossini

E’ quindi a rischio Massimiliano Ossini per l’edizione invernale di Unomattina, che potrebbe essere affidata, come appena detto, alla collega. Da settembre, lo ricordiamo, Unomattina tornerà a durare solo un’ora, dalle 9.00 alle 10.00 circa, come nei mesi precedenti, poiché alle 10.00 la linea passerà a Storie Italiane: solo attualmente, essendo Storie Italiane in ferie, la trasmissione va in onda fino a mezzogiorno, facendo quindi compagnia ai telespettatori per tre lunghe ore.

L’approdo di Roberta Capua nella trasmissione che dà il buongiorno agli italiani andrà in porto?

E’ ancora presto, probabilmente, per sapere se l’arrivo della conduttrice di Estate in diretta (ieri rimasta allibita per una storia tremenda) verrà reso ufficiale o se alla fine, come era stato inizialmente stabilito, a spuntarla sarà Massimiliano Ossini. Ricordiamo, comunque, che Ossini nei mesi invernali sarà impegnato anche con le registrazioni di Linea Bianca, il programma itinerante dedicato alla montagna che ricondurrà a partire da dicembre ogni sabato pomeriggio su Rai1. Su Roberta ricordiamo invece che è già stata la padrona di casa di Unomattina circa vent’anni fa in coppia con Luca Giurato.