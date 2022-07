Massimiliano Rosolino, nessun rancore per Alvin all’Isola: “Bravo, ma…”

Isola, l’ex inviato svela: “Alvin è stato bravo, ma se avessi avuto l’opportunità avrei rifatto il reality”

Massimiliano Rosolino ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo per parlare della sua vita e dei suoi progetti futuri. Per chi se lo fosse scordato l’anno scorso è stato inviato del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Tuttavia quest’anno la produzione ha deciso di affidare il suo ruolo ad Alvin. In questa occasione l’ex nuotatore ha voluto fare i più sinceri complimenti a quest’ultimo, non facendo mistero però che se avesse avuto la possibilità di rifare il programma l’avrebbe rifatto senza pensarci due volte:

“Ho trovato che Alvin sia stato un inviato impeccabile…Ma se avessi avuto l’opportunità di partecipare ancora l’avrei fatto volentieri: non lo nascondo…”

Ovviamente nonostante l’inviato abbia preso il suo posto nel reality ha fatto capire chiaramente di non nutrire alcun tipo di rancore nei suoi confronti.

Massimiliano Rosolino fa un importante annuncio: “Tornerò ad Oggi è un altro giorno”

La giornalista del magazine Nuovo ha poi fatto presente all’ex inviato de L’Isola dei Famosi che in questi ultimi mesi si è fatto vedere molto meno in Tv, anche se ha saputo che ha comunque avuto tanti impegni. E il popolare sportivo, che ha fatto una clamorosa gaffe su instagram, ha confermato di essere stato davvero tanto impegnato, aggiungendo però che a partire da settembre i telespettatori avranno modo di vederlo in Tv nel programma condotto da Serena Bortone al fianco della sua compagna, nonché madre delle sue figlie, Natalia Titova:

“A settembre tornerò con Natalia tra i protagonisti del salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno su Rai Uno…”

L’ex nuotatore su Natalia Titova svela: “Per lei è un periodo molto doloroso”

Successivamente la giornalista del magazine Nuovo ha domandato a Massimiliano Rosolino come la sua compagna sta affrontando questa situazione legata alla guerra in Ucraina, visto che lei è di origini russe (il suo Paese ha invaso lo stato di Zelensky). E lo sportivo non ha potuto nascondere che soprattutto per lei è un periodo particolarmente doloroso, anche perchè non può andare a visitare suo padre che non sta bene:

“Non può andare in Russia a trovarlo proprio per questa guerra terribile…E’ una situazione assai delicata…”

L’uomo ha poi confessato che in comune accordo con la compagna cercano di parlare il meno possibile di tutta questa brutta vicenda con le figlie.