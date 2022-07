Gaffe Massimiliano Rosolino, tragedia Marmolada: un selfie scatena il caos

Tragedia Marmolada, l’ex nuotatore commette una clamorosa gaffe: social in subbuglio

Massimiliano Rosolino ha pubblicato in questi ultimi giorni un selfie in cui ride contento con alle spalle la Marmolada. Uno scatto che ha fatto andare su tutte le furie il popolo del web. Il motivo? Per i pochissimi che non lo sapessero la Marmolada è stata teatro di una brutta tragedia visto che nel primo pomeriggio di domenica scorsa diversi scalatori sono stati colpiti da una valanga che ha tolto drammaticamente loro la vita. Per tale ragione questo selfie (disponibile dopo il secondo paragrafo) è stato considerato dalla maggior parte degli utenti su instagram decisamente irrispettoso nei confronti delle famiglie delle persone venute a mancare.

Massimiliano Rosolino si difende dalle critiche: “La foto l’ho fatta una settimana fa”

Dopo tutte queste polemiche l’ex nuotatore ha deciso di fare chiarezza su questa faccenda rispedendo al mittente tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Difatti quest’ultima a Il Corriere della sera ha rivelato che l’immagine incriminata postata sul suo profilo instagram giusto due giorni fa è stata scattata ben prima della tragedia della Marmolada:

“La foto risale a una settimana fa, dunque ben prima della tragedia della Marmolada…”

Il compagno di Natalia Titova ha poi confessato di aver deciso di pubblicare questo selfie perchè solitamente condivide con i suoi numerosi follower momenti particolari della sua vita: “L’ho messa perché sul profilo Instagram mi piace condividere il ‘vissuto’ personale e i luoghi belli…”

L’ex nuotatore fa una promessa: “In futuro farò molta più attenzione”

Successivamente Massimiliano Rosolino ha anche dichiarato che mai è stata sua intenzione di voler offendere le famiglie delle vittime con questo suo selfie: “Lungi da me l’idea di offendere o di ferire qualcuno: non mi sento un criminale…” Basteranno queste sue parole per mettere una volta per tutte la parole fine su tutta questa incresciosa faccenda? Chissà, intanto è sicuro che lo sportivo ci penserà due volte prima di pubblicare una foto su qualsiasi social, onde evitare di finire al centro delle polemiche com’è successo stavolta: “Ma di sicuro nel futuro starò più attento…”