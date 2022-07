Matteo Ranieri, segnalazione sull’ex Valeria Cardone: “E’ costretta a…”

Valeria Cardone, lo scambio di like con la sorella del suo ex non convince i fan: il motivo

La recente rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, una coppia nata nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi è un argomento di cui si continua a parlare parecchio sul web. Nelle scorse ore sono venute alla luce della spinose segnalazioni sull’ex corteggiatrice, dato che parecchi utenti della rete si sono accorti che continuano a esserci degli scambi di like sui social tra lei e la sorella dell’ex tronista. In particolare l’influencer Deianira Marzano come di consueto ha mostrato ciò che le dicono in privato i suoi numerosi fan, e tra i messaggi non sfugge il seguente riferito ovviamente alla giovane napoletana: “Costretta a mettere mi piace alla famiglia di lui”.



L’ex tronista e la sua ex hanno preso in giro tutti sin dall’inizio? Il sospetto

Dopo giorni di silenzio e non essersi mostrati più insieme sui social, Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno annunciato di non stare più insieme. Ai fan più attenti non è passato di certo inosservato un dettaglio, cioè il fatto che la ragazza di originine napoletana continua a essere in buoni rapporti con la sorella del suo ex, per i like che si scambiano. Addirittura uno dei tanti utenti della rete è arrivato a pensare che l’ex coppia abbia preso in giro tutti dall’inizio, scrivendo che o è la sorella che va contro il fratello, oppure riferendosi ai diretti interessati ha aggiunto: “O loro sono d’accordo da sempre e tutti lo sanno in famiglia”.

Sfogo dell’ex corteggiatrice sul suo attuale stato d’animo? “Triste, troppo sensibile e leggera”

Intanto nella giornata di oggi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a distanza di alcuni giorni dalla fine della sua storia d’amore con Matteo Ranieri che di recente è stato sotto accusa, si è fatta sentire sui social, visto che tramite le storie del suo profilo Instagram ha mostrato queste scritte con l’effetto sfoglia pagina attraverso cui pare aver descritto il suo stato d’animo attuale: “Qualche volta ti senti triste, troppo sensibile, leggera, e poi incredibilmente pesante. Qualche volta non sopporti il tuo umore. Metti il broncio senza una ragione. Osservi tutto in continuazione, ogni persona, ogni dettaglio, sai quello che meriti, e da tempo non ti accontenti più. Odi tutto questo tuo sentire, vorresti spegnere il cuore”.

Nel contempo di recente è arrivata la presa di posizione della sorella dell’ex corteggiatrice, che ha deciso di smettere di seguire su Instagram l’ex tronista, che a sua volta dopo aver fatto lo stesso ha messo un like a questa frase: “Ma la gente senza conoscere una persona si arroga il diritto di dirle come deve vivere la propria vita, dando giudizi non richiesti, esattamente che problemi ha?”.