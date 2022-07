Uomini e Donne, Matteo Ranieri sotto accusa: “Aveva ragione Sophie Codegoni”

Matteo Ranieri nell’occhio del ciclone dopo la rottura con Valeria Cardone: “Hai imbrogliato tutti”

Giorni fa il popolare modello ed influencer ha rivelato su instagram che è finita la sua storia d’amore con la ragazza, che ha conosciuto nel periodo in cui ha fatto il tronista a Uomini e Donne. Un annuncio che è caduto un po’ come un fulmine a ciel sereno, visto che entrambi hanno sempre mostrato sul web di andare d’amore e d’accordo. Ma non è finita qua perchè in questi ultimi giorni sono stati tanti sui social a puntare il dito contro il giovane. Il motivo? Molti hanno iniziato ad insinuare che non avrebbe mai avuto intenzioni serie con la giovane, come è successo con Sophie Codegoni (almeno è quello che ha sempre sostenuto lei, e adesso anche gli hater): “A questo punto, aveva ragione Sophie, ha imbrogliato tutti..”

Uomini e Donne, ex tronista messo spalle al muro: desta stupore il gesto di un altro protagonista del dating

I problemi per Matteo Ranieri non sono però finiti qua. Difatti in tanti hanno notato un like dell’ex corteggiatore Samuele Carniani ad un post di un hater su instagram che si è scagliato senza tanti convenevoli contro il tronista, facendo una clamorosa ipotesi:

“Uscire da lì con una scelta ti fa crescere di follower e ti permette di ricevere qualche proposta lavorativa in più, ha scelto la ragazza più accondiscendente. Ha partecipato come tronista anche per un senso di rivalsa nei confronti della ex Sophie…”

E ovviamente mettendo il like a questo post non ha fatto altro che avallare questo pensiero nei confronti dell’ex tronista, il quale è finito al centro dei rumor.

La mamma dell’ex tronista del dating show interviene: “Sono orgogliosa”

Dopo tutte queste polemiche e frecciatine anche la mamma di Matteo Ranieri è stata costretta ad intervenire proprio per difendere suo figlio. Cosa ha detto? La mamma dell’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato nelle sue storie sul social fotografico di essere comunque molto orgogliosa del percorso nei sentimenti che ha fatto suo figlio, cogliendo l’occasione per consigliargli di non dare granchè peso alle critiche: “Sempre fiera dei percorsi che hai fatto, non dare peso a tutte queste polemiche…”