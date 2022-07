Mercedesz Henger confessa: “Edoardo Tavassi? Abbiamo altre cose per la testa”

La figlia di Eva Henger e il fratello di Guendalina Tavassi ancora complici? Lei fa chiarezza

Sono numerosi i telespettatori del reality show basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi che continuano a chiedersi se Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi si sono rivisti nella vita di tutti i giorni, per il rapporto di complicità nato in Honduras. L’ex naufraga nelle scorse ore ha fatto chiarezza sui social, tramite un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram:

“Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai”.

L’ex naufraga assicura: “Se ci sarà qualcosa tra me e Edoardo Tavassi saremo i primi a dirvela”

Il rapporto tra Mercedesz Henger e il fratello di Guendalina Tavassi continua a non essere ben chiaro. A farlo sapere è stata l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, spegnendo quindi le speranze di chi credeva che potesse nascere qualche relazione tra lei e il romano nella realtà. La 30enne dopo aver precisato che sia lei e il suo ex compagno di gioco attualmente non sanno cosa succederà tra loro, ha aggiunto: “Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare, ciò non significa come mi accusate voi che non mi interessa, anzi, ma semplicemente che per il momento abbiamo entrambi altre cose per la testa”. La figlia di Eva Henger però ci ha tenuto ad assicurare ai suoi fan che qualora dovesse esserci qualche novità tra loro lo direbbero:

“Mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvela. Come abbiamo fatto fino ad ora”.

Jeremias Rodriguez ha deluso Edoardo Tavassi che svela: “Ecco perchè mi sono sentito tradito”

Sempre tramite lo stesso post, l’ex naufraga che in Honduras non ha nascosto l’interesse per il romano ha dichiarato di volergli tanto bene: “E spero che qualsiasi cosa succeda tra noi lui ottenga tutto quello che desidera”. Intanto il fratello di Guendalina Tavassi di recente in un’intervista concessa al programma radiofonico Non succederà più condotto da Giada Di Miceli ha fatto sapere di essere rimasto deluso da Jeremias Rodriguez: “Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo lui le rivelava a tutta Italia. In diretta mi ha detto delle confidenze e pure distorte. Mi sono sentito tradito”. Inoltre l’ex naufrago ha precisato di non voler più rivedere nemmeno casualmente il fratello di Belen e Cecilia e il padre Gustavo: “Loro no, proprio li eviterei e loro eviterebbero me”.