Mercedesz Henger ha una brutta disavventura: “Non si respira qua dentro”

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 1, 2022 , in Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, l’ex naufraga rimasta chiusa in un ascensore: “Si è spento”

Ieri Mercedesz Henger è stata ospite d’onore all’evento Novella Party Night. E ovviamente la ragazza ha pubblicato nelle sue storie su instagram foto e video di questo party. Una volta finita la festa però l’ex naufraga ha avuto una brutta disavventura. Cos’è successo? E’ rimasta chiusa dentro un ascensore insieme al suo manager. La giovane si è quindi sfogata sul social fotografico, non facendo mistero che la situazione è stata complicata:

“Stavamo scappando dall’evento perchè devo prendere il treno per Roma…E indovinate un po’? Si è spento l’ascensore…Odio gli ascensori…Non si respira qua dentro…”

Mercedesz Henger fa buon viso a cattivo gioco: “Per fortuna sono nel panico già da giorni”

Successivamente l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, sempre in questo suo intervento su instagram, ha comunque voluto rassicurare i suoi numerosi follower, asserendo di non essere nel panico, nonostante tutto: “Fortunatamente sono nel panico già da giorni quindi questa cosa mi ha fatto il solletico…” La ragazza, la quale ha ignorato gli attacchi di Edoardo Tavassi, ha anche colto la palla al balzo per fare una battuta delle sue: “Si vede che gli ascensori lo sentono proprio che io li odio…Si fermano sempre quando ci sono io…”

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi lo ammette: “Non pensavo sarebbe stato così strano”

In queste ultime ore si segnala che Mercedesz Henger ha pubblicato un selfie su instagram. E in questa circostanza la ragazza ha rivelato di essere rimasta davvero sorpresa nel costatare quanto sia stato strano tornare alla vita di tutti i giorni dopo aver partecipato al reality show adventure condotto da Ilary Blasi:

“Non mi aspettavo che sarebbe stato così strano tornare alla mia solita vita. Ho una sensazione di ansia mista a gioia costante che non riesco a scrollarmi di dosso…”

La ragazza non ha poi fatto mistero di essere certa che tutta l’ansia scomparirà nel momento in cui riabbraccerà la sua mamma e sua sorella: “Sono sicura che tutta l’ansia svanirà…” Quest’ultima ha poi concluso il post informando i suoi tanti follower di continuare a mangiare tutto quello che le capita sotto tiro.