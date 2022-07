Mia Ceran, problemi per il nuovo programma di Rai2: slitta Nei tuoi panni?

Nei tuoi panni slitta la messa in onda? Problemi per il nuovo programma del pomeriggio di Rai2

Ufficialmente la nuova trasmissione di Mia Ceran dovrebbe andare in onda nel pomeriggio di Rai2 dalle 17.00 circa a partire da lunedì 12 settembre, tuttavia il condizionale è d’obbligo perché stando alle ultime indiscrezioni lanciate da TvBlog non è certo che si riesca a rispettare questa data e dunque la trasmissione potrebbe vedere il suo debutto slittare. Il sito menzionato non fornisce molti dettagli e informazioni sui motivi del ritardo parlando solo di problemi burocratici ed organizzativi dovuti alla struttura della trasmissione. Insomma si vedrà nelle prossime settimane con certezza se il programma andrà in onda quando previsto o slitterà di qualche giorno.

Mia Ceran approda nel pomeriggio di Rai2: a rischio il debutto il 12 settembre?

Dopo la cancellazione di Detto Fatto e l’addio a Rai2 di Bianca Guaccero e di tutta la sua squadra la rete ha deciso di investire su una nuova trasmissione affidata ad un volto noto di Rai2. Mia Ceran, infatti, per anni ha affiancato Luca e Paolo nella conduzione di Quelli che il calcio prima della chiusura definitiva ed adesso ritorna in onda con un nuovo progetto. Su Nei tuoi panni nei giorni scorsi sono già uscite anticipazioni e indiscrezioni, si tratta di un docureality che vedrà al centro di ogni puntata una famiglia ed ogni membro del nucleo familiare prenderà il posto di un altro. Tali famiglie si confronteranno su temi importanti che vanno dal bullismo alla gravidanza assistita e non mancheranno anche ospiti ed esperti in studio. Insomma vedremo se questo nuovo programma riuscirà a conquistare i telespettatori ma nel frattempo non è certo che il debutto sarà lunedì 12 settembre.

Palinsesti Rai prossima stagione: slitta l’inizio di Nei tuoi panni?

Dunque, mentre il nuovo programma di Mia Ceran potrebbe slittare la messa in onda per problemi organizzativi e burocratici, altri programmi del daytime Rai dovrebbero, ma anche in questo caso non c’è la certezza, iniziare prima. Si tratta de La vita in diretta di Alberto Matano e di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ed il motivo sono le elezioni anticipate che hanno spinto la rete ad anticipare il ritorno dei programmi di informazione.