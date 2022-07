Alberto Matano e i colleghi di Rai1, provvedimento improvviso: si dice che…

Il conduttore torna in onda con La vita in diretta prima del previsto? Il retroscena sui programmi di Rai1

Il voto anticipato al 25 settembre e la conseguente campagna elettorale ha costretto le reti ha stravolgere i loro piani ed a tornare in onda prima del previsto. E se nei giorni scorsi è già stato annunciato il ritorno in onda anticipato dei programmi di informazione Mediaset, adesso il retroscena riguarda quelli Rai. A lanciare in anteprima questa possibilità è TvBlog che ha svelato come molti programmi del daytime di Rai1 potrebbero ritornare in onda una settimana prima del previsto, e quindi non più lunedì 12 settembre ma lunedì 5 settembre. Le trasmissioni in questione sarebbero il talk di Alberto Matano, Tg1-Unomattina, Unomattina, Storie Vere, È sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno.

Sempre il sito su menzionato, nel dettaglio, riferisce che non c’è ancora nulla di certo ed un ufficiale ma vista la situazione politica e l’imminente campagna elettorale, i programmi del daytime di Rai1 potrebbero tornano in onda prima del previsto. Addirittura aggiunge che il ritorno anticipato è quasi certo per le due trasmissioni pomeridiane: Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La vita in diretta di Alberto Matano ed il motivo è intuitivo. I due programmi, infatti, sono condotti da due giornalisti ed alternano all’intrattenimento anche l’informazione dunque sarebbero perfetti per informare adeguatamente i telespettatori chiamati al voto, proprio come ha deciso di fare Mediaset anticipando la messa in onda a fine agosto di Zona Bianca, Dritto e Rovescio, Quarta Repubblica e Fuori dal Coro.

In attesa di sapere con certezza se i programmi di Rai1 torneranno in onda prima del previsto e, in caso, quali di essi torneranno prima, i conduttori si godono le meritate vacanze. Sui social infatti Eleonora Daniele, Antonella Clerici e Serena Bortone condividono le loro giornate di relax e vacanze con i loro follower sui social e lo stesso può dirsi di Alberto Matano che attualmente è in luna di miele con il neo marito Riccardo.