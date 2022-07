Michelle Hunziker e Federica Panicucci choc: minacce di morte da uno stalker

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 25, 2022 , in Personaggi Tv

La popolare conduttrice svizzera presa di mira da uno stalker: ecco cos’è successo

Non è certo una novità che diversi vip vengano costantemente presi di mira sui social dai classici leoni da tastiera. Tuttavia in questa occasione c’è una differenza importante. Cos’è successo? Michelle Hunziker è stata presa di mira da un vero e proprio stalker. Quest’ultimo le ha scritto messaggi sessisti e decisamente fuori luogo, tanto da costringerla a sporgere querela nei suoi confronti dando il là alle indagini. A rivelarlo è stato il portale DavideMaggio.it. L’uomo pare sia stato decisamente meno pressante nei suoi confronti rispetto a ciò che ha fatto alla sua collega Federica Panicucci.

Federica Panicucci minacciata di morte da uno stalker: “Ammazzo te e tuo figlio”

E’ andata peggio invece alla popolare conduttrice di Mattino Cinque. Difatti come riportato dal portale televisivo DavideMaggio.it lo stalker ha preso di mira anche quest’ultima, oltre che a Michelle Hunziker. Tuttavia nei confronti della presentatrice del programma mattutino di Canale 5 c’è andato molto più pesante, arrivando addirittura a minacciarla di morte sul social fotografico:

“Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuo figlio sparandovi…”

Come riportato dal portale televisivo questo è solo uno dei tanti messaggi minatori che ha scritto alla presentatrice, la quale è sempre al centro del gossip. Motivo per cui anche quest’ultima è stata costretta a sporgere denuncia, soprattutto per tutelare la sua famiglia presa di mira.

Chi è lo stalker delle due conduttrici? Le ultime indiscrezioni

In tanti si staranno chiedendo chi sarà mai questo stalker che ha in qualche modo tolto il sonno a Michelle Hunziker e a Federica Panicucci. Sempre in base alle indiscrezioni raccolte dal portale televisivo DavideMaggio.it pare che dietro lo stalker ci sia un ragazzo di 22 anni originario di Bologna:

“Sarebbe un giovane ragazzo bolognese di 22 anni l’indagato, che a breve potrebbe anche essere rinviato a giudizio, ad aver minacciato le due conduttrici di Mediaset…”

Insomma quest’ultimo sembra potrebbe rischiare davvero di andare a processo contro le conduttrici, che hanno sporto denuncia. Come andrà a finire tutta questa brutta faccenda?