Milly Carlucci si sbilancia sul cast di Ballando: “Alcuni nomi già contattati”

Ballando con le stelle, la conduttrice si sbilancia sui concorrenti: “Vorrebbero partecipare in tantissimi”

C’è ancora tempo prima dell’inizio della nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1, eppure Milly Carlucci e tutta la sua squadra sono da tempo al lavoro alla ricerca del cast perfetto. I nomi che circolano sono molteplici e tra questi più ricorrenti e dati per certi sono quelli di Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi e Eva Robin’s. Ma quali tra questi nomi sono i più certi e sicuri? A questa domanda ha risposto direttamente la conduttrice in un’intervista concessa al Messaggero in cui ha chiarito:

“Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso dire che vorrebbero partecipare in tantissimi e questo mi fa piacere, il programma funziona alla grande.”

Milly Carlucci non lo nasconde: “Pensato a Paola Turci e Francesca Pascale come concorrenti”

Nella preparazione del cast di Ballando con le stelle 2022, la conduttrice e tutta la sua squadra oltre ai singoli concorrenti sono concentrati anche sulla loro storie private e professionali, sugli abbinamenti con i professionisti in modo da funzionare come coppia e c’è uno sguardo anche all’attualità. E per questo la conduttrice, sempre durante l’intervista, ha ammesso:

“Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara e tutte insieme devono avere un senso”.

E poi si è sbilanciata su due nomi boom al centro del gossip nelle scorse settimane: Paola Turci e Francesca Pascale. “A loro abbiamo sicuramente pensato.” ha confessato la conduttrice aggiungendo:

“E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei, ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata.”

Insomma la cantautrice e l’imprenditrice, neo-spose, potrebbero scendere in pista almeno per una puntata dello show.

La conduttrice chiarisce sulla sua vita privata e professionale: “Non sono fredda e rigida”

Sempre durante l’intervista, infine, Milly Carlucci ha confessato di non temere l’età che avanza ma le malattie e poi ha voluto mettere un chiaro che nonostante venga dipinta come fredda e cinica lei non lo è per niente: “Non lo sono per niente, mi adatto a tutto e cambio pelle quando serve.” La nuova edizione di Ballando inizierà l’8 ottobre ed è stata annunciata una novità su Rai Play.