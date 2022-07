Milly Carlucci, confessione sulla figlia: “Ogni volta mi stupisco perché…”

La conduttrice di Ballando con le stelle: “Mia figlia è una viaggiatrice spettacolare. Ecco perché”

Milly Carlucci è instancabile: dopo aver condotto con successo lo show del sabato sera di Rai1 e Il Cantante Mascherato, ora gira l’Italia con Ballando on the road alla ricerca di nuovi talenti e maestri per i suoi programmi. Ma lei che viaggiatrice è? A questa domanda postale da Tv Sorrisi e Canzoni ha risposto così:

“Metto di tutto in valigia a differenza di mio marito e dei miei figli. Angelica è una viaggiatrice spettacolare. Lei gira il mondo con il suo trolley e una borsa a tracolla da cui escono cose incredibili. Ma come fa? Mi stupisco ogni volta”.

La primogenita della conduttrice e di Angelo Donati, Angelica, è la presidente di Ance Giovani (Associazione Nazionale costruttori edili). Di recente è stata ospite nella trasmissione di Giovanni Floris, Di Martedì, per parlare di economia e finanza.

Milly Carlucci orgogliosa della figlia Angelica: “E’ una donna competente, capace e profonda”

L’intervento di Angelica Donati a Di Martedì non è passato inosservato. Dice orgogliosa la presentatrice di Ballando con le stelle:

“Sono felice per lei. Si capisce che quello che ha studiato e che sta facendo le piace, è appassionata. E questa è una cosa impagabile. E’ una donna competente e capace, una persona profonda”.

La mamma famosa non ha dato nessun consiglio alla figlia perché è abituata a fare conferenze in America, in Inghilterra e viene intervistata da vari canali. La sua preparazione le consente di parlare in televisione con competenza e sicurezza.

Ballando con le stelle: anticipazioni sullo show di Rai1

Milly Carlucci ha svelato le novità della prossima edizione di Ballando con le stelle. La partenza è prevista per sabato 8 ottobre. Ci saranno delle novità a partire dai nuovi maestri. Ci sarà Paolo Belli, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira avranno un ruolo particolare. La giuria, composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, è stata confermata in blocco. Non poteva essere altrimenti visto lo strepitoso successo dello scorso anno. Sul cast dei concorrenti al momento ci sono solo indiscrezioni ma nessuna conferma.