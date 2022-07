Milly Carlucci straziata per la morte di un’amata collega: “Rivedere lei…”

La conduttrice di Ballando ricorda Raffaella Carrà: “Grande emozione rivederla”

Ieri è stato il primo anniversario di morte di Raffella Carrà. Inutile dire che la grande showgirl, nel senso più vero del termine cioè artista capace di cimentarsi con la conduzione, con il ballo, con il canto e la recitazione, è rimasta nel cuore di tutti, ammiratori e colleghi che hanno avuto anche modo di conoscerla e prenderla ad esempio. E tra i vari c’è anche Milly Carlucci che l’ha ricordata addolorata con un semplice e sentito post su Instagram. Ieri sera, il programma Techetechetè l’ha ricordata con un’intera puntata a lei dedicata e la conduttrice di Ballando con le stelle ripostando alcuni spezzoni ha ammesso:

“E’ sempre una grande emozione rivedere Raffaella❤️.”

Milly Carlucci straziata per la morte dell’arista: il messaggio di dolore sui social

Il post in questione della conduttrice di Ballando con le stelle è visibile a questo link e nel suo profilo Instagram ufficiale. La Carlucci, inoltre, è stata una delle prime a voler dedicare e far intitolare a Raffaella Carrà l’auditorum del Foro Italico di Roma, sede che attualmente è occupata da Ballando con le stelle e da Il cantante mascherato, ma che in passato è stata la storica location di Carramba che sorpresa e Carramba che fortuna. Invece proprio ieri si è diffusa la notizia che la Rai intitolerà alla grande artista scomparsa gli studi di Via Teulada. La conduttrice ha quindi reagito sui social ringraziando la Rai: “Complimenti alla Rai per averle intitolato gli studi di Via Teulada!”

La conduttrice al lavoro per una serata evento in onore di Raffaella Carrà

Nel frattempo Milly Carlucci sarà alla conduzione di una serata speciale dedicata alla grande artista scomparsa che andrà in onda il prossimo 18 giugno 2023 in occasione degli 80 anni della Carrà e che dalle anticipazioni sullo show si apprende sarà una vera e propria festa per ricordarla con tanti ospiti famosi dal mondo dello spettacolo e non solo. E che l’artista sia ancora incredibilmente amata è testimoniato dal fatto che la puntata speciale di Techetechetè a lei dedicata ha fatto il record di ascolti.