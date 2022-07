Ascolti, Raffaella Carrà fa volare Techetecheté: il suo nome agli studi Rai

Quasi il 22% di share per la puntata di Techetecheté dedicata a Raffaella Carrà ieri sera

E’ stato un grande successo l’appuntamento speciale di Techetecheté che la Rai ieri, martedì 5 luglio 2022, ha dedicato a Raffaella Carrà nel giorno dell’anniversario della sua morte, trasmettendolo come da tradizione alle 20.35. Da Davide Maggio apprendiamo che la trasmissione in questione ha registrato uno share rimasto di poco sotto quota 22%. Nello specifico, i telespettatori sono stati 3milioni 393mila e lo share del 21.5%. Oltre un milione in più, per Rai1, rispetto a Canale5: a seguire Paperissima Sprint sono stati infatti 2milioni 246mila telespettatori con il 14.3% di share.

Gli studi Rai di via Teulada a Roma ora portano il nome di Raffaella Carrà

Intanto è delle ultime ore la notizia della scelta della Rai di intitolare gli studi di via Teulada proprio all’indimenticabile conduttrice di Carramba: negli studi in questione, situati al numero civico 66 della via appena citata, nella capitale, Raffaella ha debuttato ancora giovanissima conducendo negli anni numerosi programmi. La decisione è stata presa dall’AD Carlo Fuortes e dalla presidente Marinella Soldi. Da Fanpage apprendiamo alcune dichiarazioni rilasciate a questo proposito dai dirigenti Rai:

Gran parte della carriera di Raffaella è stata in Rai perciò è difficile immaginare un luogo di quest’azienda che non le sia legato, motivo per il quale abbiamo voluto dedicare alla sua memoria il centro di produzione di via Teulada, dove nel 1961 ha esordito e negli anni ’80 ha condotto Pronto Raffaella.

Sergio Iapino e la famiglia Carrà ringraziano la Rai per aver intitolato gli studi di via Teulada a Raffaella

Da Davide Maggio apprendiamo invece che Sergio Iapino e la famiglia Carrà hanno ringraziato la Rai e si sono detti felici del bellissimo gesto fatto in occasione dell’anniversario della morte, giorno in cui Raffaella è stata ricordata da tantissimi colleghi del mondo dello spettacolo come Antonella Clerici, ma anche Cristiano Malgioglio e altri ancora, quali Jessica Morlacchi, che con i Gazosa ha vinto la categoria giovani nell’edizione di Sanremo condotta proprio dalla Carrà.