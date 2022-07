Morning News, ospite imbarazza Simona Branchetti: cala il gelo in studio

Simona Branchetti spiazzata da un ospite: “Io truffato? Un tempo avevo i fucili”

E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata di Morning News. E sul finire della trasmissione la conduttrice ha parlato di anziani vittime di truffe. Quest’ultima, dopo aver parlato di questo argomento con i suoi opinionisti, ha dato la linea al suo inviato, che ha chiesto alle persone in una spiaggia a Salivoli (quartiere di Piombino) di esprimere la propria opinione. In questa occasione il signor Gennaro di ottantotto anni ha dichiarato che si difenderebbe in tutti i modi dalle truffe, pure usando le cattive:

“Non sono mai strafo truffato…Se dovesse capitare? Anni fa avevo tre, quattro fucili in casa…”

E ovviamente la conduttrice non ha certo nascosto tutto il suo imbarazzo per questa uscita infelice del suo ospite.

Morning News, la conduttrice interviene subito dopo l’uscita infelice del suo ospite: “Fucili? Non mi sembra una buona soluzione”

Simona Branchetti, subito dopo l’uscita infelice del signor Gennaro da Salivoli, è stata costretta ad intervenire per cercare di riportare l’ordine. Difatti la conduttrice, la quale giorni fa ha avuto qualche problema in diretta, dopo aver strabuzzato gli occhi nel momento in cui l’ospite ha rivelato che avrebbe usato addirittura i fucili pur di difendersi dai truffatori, ha dichiarato quanto segue: “Oddio…Magari li lasciamo dove stanno, rinchiusi dove stanno, perchè non mi sembra proprio una buona soluzione…” Ha poi ripreso immediatamente la parola l’inviato, che rivolgendosi nuovamente al signor Gennaro ha cercato di stemperare il clima: “Cerchiamo invece una soluzione tranquilla…”

L’ospite a Morning News lancia il guanto di sfida ai truffatori: “Io sono furbo”

Il signor Gennaro, dopo aver capito l’errore commesso nel fare quella uscita a dir poco infelice, ha poi continuato a dire che qualora qualche truffatore provasse a trarlo in inganno reagirebbe molto duramente: “Sono molto furbi quelli…Io devo esserlo di più…” E Simona Branchetti ha subito voluto fargli i complimenti perchè ha dimostrato di essere sicuramente molto lucido:

“Abbiamo la fortuna di avere degli anziani ancora decisamente lucidi…Non sempre, non tutti purtroppo hanno la forza di reagire con tempestività…”

La conduttrice ha poi mostrato in video tutte le truffe più diffuse per mettere in guardia i telespettatori.