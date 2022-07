Morning News, Simona Branchetti in difficoltà: “Abbiamo qualche problema”

Simona Branchetti ha un problema in diretta con un suo ospite: “Dobbiamo sistemare quanto prima”

La puntata di stamattina di Morning News è stata dedicata tutta alla crisi del Governo. Dopo aver fatto ascoltare il discorso del Presidente del consiglio la conduttrice ha chiesto ai suoi numerosi ospiti di esprimere una loro opinione: oggi il Governo cadrà o meno? A questo punto ha preso la parola l’esponente di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli in collegamento. Peccato che l’audio abbia fatto un po’ di capricci, tanto che la stressa conduttrice è stata costretta ad intervenire per far notare che c’è un problema tecnico: “Donzelli, dobbiamo un attimo sistemare il suo audio perchè la sentiamo malissimo…”

Morning News, puntata difficile per la conduttrice: “Ancora problemi”

Successivamente Simona Branchetti ha cercato di parlare con la politica del Partito Democratico, Alessia Moroni. Tuttavia anche in questa occasione c’è stato l’ennesimo problema, che per fortuna stavolta è stato risolto subito come ha sottolineato la stessa conduttrice, la quale ieri ha ripreso un suo ospite: “Anche con lei ci sono problemi…Forse adesso abbiamo sistemato…” La politica ha quindi rivelato che è stato un suo errore perchè ha silenziato il microfono senza volerlo: “Scusate sono stata io ad aver silenziato…” Per fortuna poi quest’ultima ha fatto il suo intervento sulla crisi del Governo senza alcun intoppo.

Ospite e i problemi d’audio: interviene la conduttrice di Morning News

Simona Branchetti ha poi dato la parola nuovamente a Donzelli, asserendo di sperare che stavolta siano riusciti a ripristinare l’audio: “Vediamo se stavolta siamo riusciti a ripristinare l’audio…” Quest’ultimo ha quindi precisato di aver sempre sentito bene tutti: “Io vi sentivo bene anche prima, adesso speriamo che vada tutto…” Purtroppo però l’audio ha continuato a fare le bizze. Per tale ragione la conduttrice del programma mattutino di Canale 5 ha chiuso il collegamento passando la linea ad un altro ospite: “Abbiamo di nuovo qualche difficoltà, però il suo discorso lo abbiamo capito più o meno…” Insomma questa puntata incentrata totalmente sulla politica ha dato qualche grattacapo di troppo alla conduttrice, la quale ha fatto fronte ai problemi in diretta nei migliori dei modi.