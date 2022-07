Morning News, Simona Branchetti riprende il suo ospite: “E’ un insulto”

Fabrizio Pregliasco in diretta a Morning News non ha dubbi: “Narrazione non vera”

Oggi Simona Branchetti nella seconda parte del suo programma mattutino ha dedicato ampio spazio al Covid e all’aumento delle infezioni in Italia: “Questo Omicron 5 assomiglia in tutto e per tutto al primo Covid stando a questi dati…” E in questa circostanza la conduttrice ha subito voluto sapere l’opinione del noto virologo, il quale ha dichiarato che la narrazione fatta sull’andamento delle infezioni non sarebbe del tutto vera, aggiungendo che i casi più gravi sarebbero riconducibili soprattutto ai no vax:

“Questa percezione/narrazione che il virus si è raffreddorizzato non è completamente vera…Tra i soggetti no vax possono esserci casi gravi…”

Simona Branchetti punta il dito contro il suo ospite: “E’ un insulto”

Ha poi preso subito la parola la conduttrice di Morning News, la quale ha stoppato il virologo Fabrizio Pregliasco per esprimere tutto il suo dissenso per quello che ha detto poco fa:

“Professore…Soggetti no vax mi sembra quasi improprio…Un insulto a quel 92% della popolazione che tutto sommato si è vaccinata…”

La presentatrice del programma mattutino di Canale 5, che ieri ha intervistato una signora aggredita da un cinghiale, ha quindi fatto presente al suo ospite che adesso si sta parlando addirittura di quarta dose.

Morning News, l’ospite fa un importante chiarimento: “Forse mi sono spiegato male”

Successivamente è intervenuto nuovamente Fabrizio Pregliasco per spiegare meglio il suo punto di vista su tutta questa faccenda legata all’aumento delle infezioni da Covid:

“Le persone che non hanno voluto vaccinarsi si espongono ad un rischio assolutamente maggiore…”

Il virologo ha quindi dichiarato che forse ha spiegato male quello che avrebbe voluto dire poco fa:

“Forse mi sono spiegato male…La vaccinazione e in parte la guarigione da virus con la variante Omicron non permette la sicurezza di evitare l’infezione…”

Pregliasco ha poi tenuto a precisare che i vaccini nella stragrande maggioranza dei casi proteggono le persone qualora dovessero prendere il Covid, visto che non andrebbero incontro a conseguenze gravi (ricovero in ospedale o peggio ancora morte).