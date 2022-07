Morning News, Simona Branchetti fa una gaffe in diretta: “Chiedo scusa”

Simona Branchetti fa un clamoroso errore stamattina su Canale 5: è successo in diretta Tv

Come ogni giorno anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Morning News. E soprattutto nella seconda parte del programma mattutino di Canale 5 la popolare conduttrice ha parlato con i suoi numerosi ospiti del gossip del giorno: la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma non è finita qua perchè una volta esaurito questo argomento la popolare giornalista ha commesso una clamorosa gaffe. Cos’è successo? Ha praticamente salutato un po’ troppo presto i telespettatori, visto che la puntata non era ancora finita. Ovviamente appena si è accorta dell’errore commesso ha subito fatto dietrofront chiedendo umilmente scusa agli spettatori a casa.

Morning News e la gaffe della conduttrice in diretta: “Chiedo scusa”

“Noi ci fermiamo qui…Grazie a tutti voi per essere stati qui con me e grazie anche agli spettatori a casa…Ci vediamo domani mattina con una nuova puntata di Morning News…Anzi…Ci vediamo tra pochissimo per i saluti finali…Scusate…”

E ovviamente Simona Branchetti, la quale giorni fa ha intervistato una testimone oculare della tragedia successa sulla Marmolada, è subito scoppiata a ridere molto divertita per questo errore commesso. Subito dopo la presentatrice e giornalista ha lanciato la pubblicità. Una volta finita la reclam come direbbe Maurizio Costanzo la Branchetti, prima di salutare il pubblico a casa, ha fatto notare che la puntata di oggi è stata davvero pregna di argomenti: “Tanti gli argomenti che abbiamo affrontato insieme…Speriamo di avervi tenuto compagnia…A domani con una nuova puntata…”

Simona Branchetti in difficoltà in diretta: “Non riesco a leggere”

Non è stata proprio una mattinata semplice per la popolare conduttrice e giornalista alla guida della seconda edizione di Morning News. Difatti in diretta Tv non ha nascosto di essere in difficoltà nel momento in cui ha cercato di leggere il comunicato in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato a tutti di aver deciso di porre fine al loro matrimonio: “Ora io non riesco a leggerlo tutto perchè sul monitor non ho la lettura completa del comunicato…” Ovviamente di questo e di altri argomenti la conduttrice tornerà a parlarne nella puntata di domani.