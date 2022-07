Morta Bobbie Faye Ferguson: addio improvviso all’attrice di Dallas e Hazzard

Lutto nel mondo del cinema: si è spenta a 78 anni l’attrice Bobbie Faye Ferguson

Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema: come apprendiamo da DonnaMagazine, è morta Bobbie Faye Ferguson. La notizia è stata diramata dai rappresentanti di suo figlio, i quali hanno inviato una nota all’Industry Entertainment. Aveva 78 anni la star e il decesso pare sia avvenuto per cause del tutto naturali non oggi ma il 25 giugno: tuttavia, per ragioni sconosciute, si è saputo solo nelle ultime ore. A dirle addio sono, oltre al figlio, la nuora, tre nipoti, due fratelli, una cognata e vari pronipoti. A Los Angeles il mese prossimo, esattamente il 20 agosto, si svolgerà una celebrazione in sua memoria, nel corso della quale verranno raccolte donazioni da destinare a Mission Los Angeles.

La carriera della famosa attrice della quale oggi si è appresa la scomparsa improvvisa

Nata il 10 ottobre del 1943, Bobbie Faye Ferguson era originaria di Memphis, nel Tennessee. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza ad Eudora, nell’Arkansas, studiando e conseguendo la laurea presso l’Università di Monticello. Successivamente è diventata insegnante di recitazione alla Skyline High School di Dallas, divenendo in seguito anche una dei fondatori di KD Studio. Trasferitasi a Los Angeles, ha lavorato anche come modella fino ad intraprendere la carriera di attrice.

Hazzard è stato uno dei maggiori successi che l’attrice ha collezionato nella sua carriera

Citare tutti i successi di Bobbie Faye Ferguson è impossibile, motivo per il quale ci limitiamo a ricordare solo alcuni dei suoi progetti più famosi, primo fra tutti Hazzard, ma anche Dallas, The Fall Guy, Designing Women, Remington Steele, Hearts Afire ed Evening Shade. Recitazione a parte, ricordiamo che negli anni ’90 Bill Clinton l’ha scelta per lanciare il programma multimediale della NASA a Washington, dandole il ruolo di portavoce dell’organizzazione, compito che ha svolto per sette anni. Successivamente è stata arruolata come consulente per pellicole legate allo spazio, come Wild Blue Yonder di Werner Herzog e Space Cowboys di Clint Eastwood.