Morta Irene Fargo, lo sgomento di Francesca Alotta: “Non sapevo stesse male”

L’addio alla cantante bresciana da parte del colleghi: “Ora allieterai gli angeli”

Un lutto terribile ha colpito il mondo della musica: come abbiamo scritto ieri, è morta Irene Fargo, cantante molto nota negli anni ’90, che ha sfiorato la vittoria al Festival di Sanremo nel 1991 e nel 1992 con le bellissime ‘La donna di Ibsen’ e ‘Come una Turandot’ e che è stata nel cast fisso delle prime edizioni di Domenica In condotte da Mara Venier. L’artista si è spenta prematuramente all’età di soli 59 anni, a quanto pare a causa di un male incurabile che non le ha lasciato scampo. Struggente il post che le ha dedicato l’amico Renato Zero, commentato da tanti personaggi del mondo della musica, come Francesca Alotta, che a Sanremo del 1992 ha condiviso con lei il podio: “Non sapevo stesse male” ha scritto la cantante.

Siamo state insieme a Sanremo, al Cantagiro, a Viva Napoli… Adesso allieterai gli angeli come te, con la tua voce calda e dolce allo stesso tempo

ha scritto inoltre la Alotta, concludendo: “Riposa in pace”.

“Dove andrai ci sarà sempre il sole”, Renato Zero piange la morte di Irene Fargo

Toccanti le parole di Renato Zero per la cantante scomparsa l’altro ieri, alla quale nelle scorse ore anche Francesca Fialdini ha dedicato un post su instagram.

Il mondo è vuoto e triste senza di te. Dove ti trovi adesso c’è sempre il sole

sono state alcune delle parole di Renato. A commentare il post, oltre a Francesca Alotta, anche altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Stefania Orlando, che ha allegato un cuore e le mani giunte. Zero, peraltro, aveva dedicato un pensiero ad Irene anche recentemente, lasciando intendere che ci fosse un problema molto serio nella sua vita: solo oggi apprendiamo con grande dolore che si trattava della malattia che purtroppo se l’è portata via ieri.

Irene Fargo e gli impegni in tv da Sanremo fino agli anni scorsi

Seconda nella sezione giovani di Sanremo sia nel 1991 che nel 1992, Irene Fargo, come abbiamo già accennato, a metà degli anni ’90 è stata nel cast fisso di Domenica In, cantando in tutte le puntate, spesso facendo dei duetti con Massimo Modugno. Negli anni successivi è scomparsa dalle scene per problemi personali (è stata vittima di violenza e stalking da parte dell’uomo che amava), mentre nel 2012 l’abbiamo vista nel programma di Paolo Limiti ‘Estate con noi in tv’. L’ultima trasmissione televisiva che l’ha vista protagonista risale al 2018, su Tv2000.