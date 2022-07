Nathaly Caldonazzo e il drammatico incidente: “Ho rischiato la carrozzina”

La showgirl torna sul dramma: la grande paura dell’ex gieffina

Nathaly Caldonazzo si racconta a tutto campo nel corso di una intervista al settimanale TV Sorrisi e canzoni. La bellissima showgirl ed ex diva del Bagaglino oltre che grande attrice, ha aperto il cuore nel corso di una intervista alla nota rivista. La Caldonazzo, che nei mesi scorsi è tornata con prepotenza sul piccolo schermo partecipando al Grande Fratello Vip, ha raccontato pensieri e progetti per il futuro, soffermandosi anche su temi personali. Uno dei passaggi dell’intervista è stato inevitabilmente sul terribile incidente che ha rischiato di avere conseguenze gravissime per Nathaly:

Sono claudicante tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità. Non posso più fare musical, nè correre nè essere testimonial di costumi da bagno. E sono fortunata a non essere finita in carrozzella altrimenti avrei avuto bisogno di assistenza tutto il giorno

le parole della showgirl sul dramma che ha avuto luogo nel 2018.

Nathaly Caldonazzo e l’appello al presidente Mattarella: il motivo

Da quel drammatico incidente di qualche anno fa Nathaly Caldonazzo si porta dietro gli inevitabili strascichi. In seguito a quanto accaduto la bellissima attrice romana è stata costretta sotto i ferri per ben 6 ore e ancora oggi il suo ginocchio rappresenta un limite: “Purtroppo i tempi delle assicurazioni in Italia sono biblici. Noi infortunati siamo costretti ad anticipare le spese per le operazioni. In Italia se paghi in ritardo qualche rata, ti pignorano tutto, ma se ci sono casi di malasanità e infortuni, passa un sacco di tempo prima di vedere i soldi”. Per questo la showgirl ha pensato di rivolgersi direttamente al capo dello stato Mattarella nella speranza di veder tagliati i tempi di attesa.

La conduttrice rivela di aver avuto problemi durante il reality

Il problema al ginocchio purtroppo ha limitato Nathaly Caldonazzo anche nei mesi di esperienza al GF Vip. La bella artista, parlando al settimanale TV Sorrisi e canzoni, ha ammesso di aver riscontrato delle difficoltà in seguito alla percentuale di invalidità che le è stata riconosciuta: “Anche quando ho partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, ho avuto problemi. Alfonso Signorini mi diceva di muovermi velocemente di qui e di là. Io gli rispondevo che zoppicavo” – ha raccontato la showgirl romana alla rivista – .