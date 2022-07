Nero a metà, retroscena sorprendente di Miguel Gobbo Diaz: “Incontrato vero Malik”

Miguel Gobbo Diaz svela un sorprendente retroscena: “Ho incontrato un giovane Malik”

Dopo il successo delle prime stagioni è già certo e ufficiale che Nero a Metà 4 si farà e verrà trasmesso su Rai1. La fiction che vede protagonista Claudio Amendola ha nel cast anche l’attore Miguel Gobbo Diaz, italiano ma di origine dominicana. Ebbene il giovane attore nelle scorse ore ha rivelato un sorprendente retroscena, un evento che gli è successo di recente è che lo ha colpito in maniera molto positiva: ha incontrato un giovane poliziotto, italiano e di colore. L’attore nel dettaglio ha rivelato:

“True Story

Recentemente mentre facevo uno spettacolo mi è capitato di conoscere un ragazzo. Lui mi chiama e mi dice, Miguel ti posso parlare? Certo, si avvicina e senza dire niente tira fuori il suo distintivo “Polizia di Stato”.”

“Lo guardo e sorrido con felicità. Era Nero. Un giovane Malik!”

Nero a meta, l’attore di Malik entusiasta per un incontro: “La realtà supera la finzione”

Miguel Gobbo Diaz in moltissime interviste tra cui una rilasciata nel programma di Francesca Fialdini, Da noi…a ruota libera, ha sempre ribadito come per il suo colore della pelle in passato gli fossero attribuiti solo ruoli di delinquenti varie come ladri e spacciatori e che Malik Soprani nella fiction di Rai1 sia il primo ruolo in cui persona una persona per bene, un poliziotto ben integrato nella società in cui vive. Ecco perché il giovane attore è rimasto piacevolmente colpito di aver conosciuto un ragazzo che rappresenta la realtà in modo opposto da come è raccontata da certi stereotipi. L’attore, infatti, infine ha concluso:

“La realtà supera la finzione, basta avere il coraggio di continuare a scrivere e a raccontare la vita che ci circonda!💙 Grazie giovane Poliziotto!”

Nero a metà 4 anticipazioni: spoiler trama e data di messa in onda

Se da una parte è certo che ci sarà la 4 stagione della fiction con Claudio Amendola, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario e Miguel Gobbo Diaz, incerta è invece la data di messa in onda, anche se gli attori sono pronti per il set. Poche notizie, inoltre, si hanno anche sulla trama della prossima serie che vedrà al suo centro, ovviamente, l’Ispettore Carlo Guerrieri.