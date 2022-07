Nick Luciani non se lo aspettava da Edoardo Tavassi: “Ha parlato male di me”

“Nicolas Vaporidis premiato perchè ha lavorato di strategia”, parla un ex concorrente

Nick Luciani un ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha raccontato l’esperienza vissuta in Honduras, lanciando soprattutto diverse frecciatine al vincitore della sedicesima edizione. Il cantante ha spiegato la ragione per cui secondo lui ha trionfato l’attore:

“Perchè ha lavorato di strategia. Io non l’ho mai fatto e per questo il pubblico l’ha premiato, proprio perchè ha saputo giocare di ruolo”.

La frecciata del cantante agli ex compagni di gioco: “Il vero naufrago sono stato io”

L’ex naufrago Nick Luciani dopo la finalissima de L’Isola dei Famosi che si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis, ha rotto il silenzio ai microfoni di Fanpage.it. Il cantante dei Cugini di Campagna, alla domanda se ha lasciato dissidi o altre vicende in sospeso in Honduras, ha risposto facendo sapere di essere rimasto deluso da Edoardo Tavassi che di recente ha svelato un retroscena su un naufrago: “Non mi è piaciuto. Mi spiace perchè eravamo amici solo che poi ha parlato male di me alla fine. Non l’ho capito il suo atteggiamento”. Inoltre il 52enne, dopo aver detto di essere orgoglioso del percorso fatto nel reality show ha lanciato una stoccata agli altri concorrenti: “Il vero naufrago sono stato io. Ho pescato, ho fatto il fuoco, ho costruito le cose. A parte me io veri naufraghi non ne ho visti”.

Inoltre l’ex naufrago quando è stato invitato a dire la sua sui dissapori che ci sono stati tra la conduttrice e l’inviato, ha fatto sapere di essere del tutto estraneo alla faccenda: “Mi giunge nuova questa. Noi abbiamo sempre visto dei rapporti sereni. Forse la stampa ha caricato eccessivamente”.

Il rimprovero di Nick Luciani alla nota showgirl: “Cambiava atteggiamento davanti alle camere”

L’ex concorrente che nel reality show si è classificato sesto per essere stato eliminato nella parte iniziale dell’ultima puntata, ha fatto un rimprovero a Carmen Di Pietro per la poca coerenza: “Cambiava atteggiamento davanti alle camere, anche nei miei confronti. Quando eravamo in disparte mi chiedeva scusa”. Il cantante però non ha nascosto che la nota showgirl si meritava di arrivare seconda: “E’ stata brava ha creato grandi dinamiche, anche con suo figlio”. Non sono mancate critiche al vincitore: “Ha avuto per tutto il tempo questo atteggiamento da capetto, non mi è mai piaciuto. Ci siamo chiariti, ma non c’è mai stata sintonia”.