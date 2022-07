Nicolas Vaporidis, arriva il verdetto inaspettato: “Ha vinto l’Isola, ma…”

Maurizio Costanzo commenta il successo di Vaporidis nel reality: “Ha vinto in mezzo agli sconosciuti”

A commentare il successo di Nicolas Vaporidis all’Isola dei famosi ci ha pensato anche Maurizio Costanzo. I due sono legati da una curiosa storia, visto che il popolare conduttore è stato professore universitario di Nicolas, poco prima di effettuare il provino per Notte prima degli esami, film che l’ha portato al successo. Intervenuto sul settimanale Chi il marito di Maria De Filippi è tornato sul trionfo dell’artista romano di origini greche, rivelando il proprio parere sul suo ex studente e sull’edizione del reality che si è concluso da pochissimo:

Nicolas Vaporidis mi è molto simpatico, sono contento che abbia vinto. E’ vero poi che in questa edizione del programma lui era l’unico un po’ conosciuto. Il resto era…l’isola degli sconosciuti

il pensiero di Costanzo sul giornale gestito da Alfonso Signorini.

Il ricordo di Nicolas Vaporidis sull’esperienza universitaria

A ricordare l’esperienza universitaria ci ha pensato lo stesso Vaporidis, che qualche anno fa è stato ospitato da Maurizio al Costanzo Show. Prima di sbarcare il lunario nel mondo del cinema, l’attore era infatti uno studente che ha dato l’ultimo esame proprio davanti al professor Costanzo, che per un periodo ha dunque insegnato come svelato da Vaporidis ricordando questo retroscena: “Purtroppo me lo ricordo perché è stato proprio brutto. Un po’ come Notte prima degli esami, la scena finale” – aveva svelato l’artista in una vecchia intervista su Canale 5 – . Nonostante un esame non proprio brillantissimo, Costanzo ha provato ad accontentare l’allora studente con un 20.

Il vincitore dell’Isola chiude a nuovi reality

Vincere l’edizione dell’Isola dei famosi più lunga di sempre è stato sufficiente per Nicolas Vaporidis. L’attore, nella girandola di interviste concesse dopo il successo nel programma condotto da Ilary Blasi, ha chiuso la porta a nuovi reality, ammettendo però che gli piacerebbe continuare a lavorare in televisione anche in futuro. “Vorrei fare un sacco di cos adesso. Mi piacerebbe lavorare con chi non ho mai lavorato e con chi già conosco, sono disposto a seguire la corrente. Nuova presenza in un reality? E’ andata bene così”