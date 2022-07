Nicolas Vaporidis, altro reality dopo L’Isola dei famosi? “Vorrei fare…”

Il vincitore dell’Isola dei famosi allontana l’ipotesi: “No a un altro reality”

Passata la sbornia per il successo all’Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis è tornato alla sua classica vita italiana. La determinazione però è fortissima e l’attore romano di origini greche non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi proprio dopo il gran trionfo in Honduras. Intervistato dal quotidiano Leggo, l’artista ha ammesso che la voglia di cavalcare questa onda di successo è tanta, ma nel suo futuro, almeno a breve termine, difficilmente ci saranno degli altri reality. Semmai diverse nuove avventure al cinema oppure un bel programma in compagnia dell’amico Edoardo Tavassi, conosciuto proprio nel reality condotto da Ilary Blasi:

Vorrei fare un sacco di cos adesso. Mi piacerebbe lavorare con chi non ho mai lavorato e con chi già conosco, sono disposto a seguire la corrente. Un altro reality? No è andata bene così

ha confessato l’attore stroncando sul nascere la possibilità di vederlo ancora nel daytime.

Nicolas Vaporidis torna sulla lite con Edoardo: la rivelazione

L’avventura all’Isola dei famosi ha portato in dote una conoscenza speciale per Vaporidis. L’attore, dato per favoriti per la vittoria finale fin dal principio, ha fatto amicizia con il compagno di viaggio Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina. Il rapporto tra i due però è sbocciato dopo una litigata che sembrava tutto tranne che il preludio a un rapporto speciale come quello che i due hanno costruito in Honduras. Parlando a Leggo il trionfatore ha ammesso: “Edoardo a me è servito tantissimo e ha cambiato la mia avventura, così come l’intervento di Vladimir quando mi ha detto di andare su uno scoglio e urlare chi se ne frega”.

Vaporidis ricorda: “Salvarsi dalle nomination era un dato positivo”

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Leggo l’artista romano, uscito trionfante dal reality di Canale Cinque e visibilmente dimagrito come tutti i compagni, ha raccontato ulteriori dettagli sul cammino in Honduras. Vaporidis ha spiegato così il suo rapporto con i momenti delle votazioni e del rischio eliminazione: “Salvarsi dalle nomination era un dato positivo, cercavo di farmi un’idea, ma sinceramente stavamo in una bolla” – ha raccontato riguardo al grande calore del pubblico ricevuto fin dalle battute iniziali – .