Nicolas Vaporidis, spunta un retroscena su Maurizio Costanzo: “Ricordo brutto”

Maurizio Costanzo, l’ex naufrago de L’Isola ha svelato: “Il mio ultimo esame all’università l’ho dato con Costanzo”

Nicolas Vaporidis ha vinto l’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Difatti l’attore romano, grazie alla sua simpatia e schiettezza, è riuscito a conquistare il cuore dei numerosi telespettatori. Ma forse non tutti sanno un retroscena sul suo passato che lo lega al popolare conduttore e giornalista. Difatti il portale Today.it ha trovato una sua ospitata al Maurizio Costanzo Show di qualche anno fa in cui ha rivelato di aver sostenuto il suo ultimo esame all’università con il marito di Maria De Filippi:

“Lei forse non se lo ricordava, ma il mio ultimo esame all’università l’ho fatto con il professor Costanzo…”

Nicolas Vaporidis non lo ha nascosto: “E’ stato un esame terribile”

Successivamente Maurizio Costanzo, come riportato dal portale Today.it, ha subito preso la parola non facendo mistero di non ricordarsi questo dettaglio:

“Io ho insegnato per un paio d’anni all’università a Roma e lui ha fatto l’esame, chi se lo ricordava…”

Tuttavia il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha risposto subito al giornalista che purtroppo invece lui ha un ricordo vivido di quell’esame, visto che non è andato proprio secondo i piani, anzi: “Eh, io purtroppo sì perché è stato proprio brutto. Un po’ come Notte prima degli esami, la scena finale…” L’attore ha comunque tenuto a precisare che se l’esame non è andato benissimo non è certo stata colpa del marito di Maria De Filippi, il quale ha espresso una sua opinione sulla sua avventura nel reality, visto che ha ammesso di non aver studiato: “Io non avevo studiato, lo ammetto a distanza di diciotto anni. E lui fu magnanimo…”

Isola dei Famosi, l’attore confessa: “Quell’esame andato male con Costanzo mi ha portato fortuna”

Sempre durante questa sua ospitata al Maurizio Costanzo Show, come riportato dal portale Today.it, Nicolas Vaporidis ha poi dichiarato che a conti fatti quell’esame andato non benissimo alla fine gli ha anche portato molta fortuna, visto che da lì a poco ha fatto il provino per il fortunato film Notte prima degli esami: “Mi ha portato abbastanza bene devo dire…” L’attore, parlando sempre di quell’esame, ha anche dichiarato che il giornalista gli ha proposto un 20, ma alla fine ha rifiutato: “Gli dissi che ambivo a qualcosina di più. In realtà avrei dovuto prendere 18 e passare…”