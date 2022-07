Nicolas Vaporidis: “Adesso vado a Temptation Island” la sua battuta spiazzante

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 7, 2022 , in Temptation Island

Temptation Island, l’ex naufrago fa una battuta ironica: “Voglio partecipare con la mia compagna”

Oggi Nicolas Vaporidis ha rilasciato un’interessante intervista a FanPage.it per parlare ovviamente della sua fortunatissima esperienza a L’Isola dei Famosi, visto che ne è uscito vincitore. Ad un certo punto il giornalista ha chiesto all’attore romano se continuerà a tenere privata la sua storia d’amore con la sua fidanzata storica. E quest’ultima ha subito colto la palla al balzo per fare una battuta delle sue:

“No, andremo a Temptation Island per essere coerenti con l’idea di non stare sotto ai riflettori…”

Dopo questa battuta di spirito l’ex naufrago ha tenuto a precisare che sta iniziando a imparare ad usare i social per raccontarsi, anche se terrà molte cose per sè: “Manterrò la mia riservatezza…”

Nicolas Vaporidis torna ad attaccare l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi: “Ha mentito”

Successivamente il giornalista di FanPage.it ha chiesto al vincitore dell’ultima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi quale tra i naufraghi non vuole più rivedere nella vita di tutti i giorni. E quest’ultimo ha subito fatto il nome di Lory Del Santo, la quale è stata smentita da Vladimir Luxuria. Difatti l’attore non ha nascosto di aver ben poco gradito determinati suoi atteggiamenti tenuti durante i mesi passati in Honduras:

“Avrebbe potuto essere una donna molto intelligente, invece ha continuato a mentire sapendo di mentire ed è tutto quello che anche nella vita vera, evito…”

L’ex concorrente, il quale giorni fa ha rivelato cosa farà con il montepremi vinto, non ha nascosto di sperare che la Del Santo non sia così anche a telecamere spente: “Mi auguro che lei non sia così nella vita vera…”

Vladimir Luxuria, l’ex naufrago fa un importante chiarimento: “Non ho mai voluto mancarle di rispetto”

Il giornalista di FanPage.it ha poi fatto presente a Nicolas Vaporidis che proprio all’inizio della sua avventura all’Isola dei Famosi ha discusso molto animatamente con la popolare opinionista, visto che più volte si è rivolta a lei usando il maschile: “C’è chi ha pensato sia stato pretestuoso…” E anche in questa occasione Nicolas ha subito voluto fare chiarezza una volta per tutte, asserendo che è stato semplicemente un lapsus per cui ha chiesto prontamente scusa alla diretta interessata: