Nicolas Vaporidis vuota il sacco: “Con il montepremi dell’Isola farò…”

Il vincitore dell’Isola dei famosi esce allo scoperto: come spenderà il montepremi finale?

Per Nicolas Vaporidis è il momento di godersi il successo dopo il trionfo all’Isola dei famosi. Nella consueta girandola di interviste post vittoria, l’attore romano di origini greche ha parlato anche al noto settimanale TV Sorrisi e canzoni, rivelando sensazioni e obiettivi per il futuro dopo aver fatto breccia nel cuore di milioni di persone. Il successo ottenuto all’Isola su Luca Daffrè è stato schiacciante, segno di quanto l’artista abbia lasciato il segno tra i telespettatori durante il cammino nel reality. E con la vittoria in Honduras Vaporidis ha avuto accesso al montepremi finale di 100.000 euro, di cui la metà da devolvere in beneficienza:

Li gestirò come faccio con tutte le mie risorse. Resterò a vivere a Londra dove gestisco i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche qualcosa in tv

Nicolas Vaporidis rivela quanti kg ha perso nel reality: “Peso come a 13 anni”

Proseguendo l’intervista al settimanale TV Sorrisi e canzoni Nicolas Vaporidis è poi entrato dentro un altro tema, quello dei kg persi. Come ogni anno i naufraghi sono stati messi a dura prova all’Isola dei famosi e tutti hanno fatto ritorno a casa con diverso peso in meno: “Io ne ho persi 8 – ha rivelato l’attore alla rivista -, peso 56 kg come a 13 anni. Ho l’aspetto da patito, ma i medici hanno detto che recupererò”. E intanto l’attore è finalmente tornato a godersi un po’ di buon cibo italiano dopo i mesi a stecchetto in Honduras.

Vaporidis allontana un nuovo reality: “E’ andata bene così”

Dopo il trionfo all’Isola per Nicolas ora è il momento di guardare con fiducia al futuro. Per il momento però l’attore è sazio di reality e nel corso di una recente intervista a Leggo ha ammesso di non essere interessato a partecipare ad altri programmi simili: “E’ andata bene così, ma vorrei fare un sacco di cose”. E a chi è partita la prima telefonata dopo l’annuncio del vincitore all’Isola: “Prima alla mamma, poi alla fidanzata” – ha confessato l’artista a Sorrisi – .