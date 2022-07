Orietta Berti esce allo scoperto: “Lite con Sonia Bruganelli? Dipende da…”

La nuova opinionista pensa al debutto: ecco cosa potrebbe accadere al GF Vip

Mentre prosegue le vacanze rigorosamente a domicilio Orietta Berti ha iniziato a buttare un’occhio alla nuova avventura. A partire dal mese di settembre l’Usignolo di Cavriago siederà sulla poltrona del GF Vip, dove insieme alla confermata Sonia Bruganelli vestirà i panni dell’opinionista del reality Mediaset. Decisiva la volontà di Alfonso Signorini, che ha scelto di puntare sulla grande vitalità ed esperienza di Orietta Berti, che dal post Sanremo 2021 in poi sta vivendo una nuova vita professionale, protagonista in ogni angolo del piccolo schermo. Intervistata dal settimanale TV Sorrisi e canzoni la celebre artista ha iniziato a presentare la prossima avventura. E non è escluso di vederla litigare:

Se io e la Bruganelli litigheremo? Dipenderà dalle circostanze. Conoscevo già Sonia. Mi ha invitato nella sua trasmissione “I libri di Sonia” e abbiamo parlato del mio libro

ha raccontato Orietta.

Orietta Berti si prepara: “Pronta a studiare le schede dei concorrenti la notte”

Mentre ancora non esiste un cast ufficiale del GF Vip 7 svelato al pubblico, Orietta Berti è già a conoscenza di alcuni dei prossimi concorrenti del reality guidato da Alfonso Signorini. Tra vecchie glorie e giovani in rampa di lancio la nuova edizione del format di Canale Cinque sarà quasi certamente un mix perfetto e la nuova opinionista si è detta pronta a conoscere a fondo i nuovi vipponi scelti dal padrone di casa: “Non escludo che di notte io possa iniziare a studiare le schede dei prossimi concorrenti del GF Vip” – ha rivelato la cantante ricordando i suoi celebri problemi di insonnia – .

La cantante pronta a tornare on the road con le amiche? La rivelazione

Nei mesi scorsi la grande Orietta Berti ha intrattenuto il pubblico di Sky grazie al programma Quelle brave ragazze, dove insieme alle colleghe artiste Mara Maionchi e Sandra Milo ha attraversato l’Italia in viaggio. Esperienza che la prossima opinionista del GF Vip si è detta pronta a ripetere in futuro: “Io ripartirei subito con Mara Maionchi e Sandra Milo. Mi piacerebbe tanto vedere i castelli della Loira, in Francia. Per Mediaset non ci sono problemi, bisogna capire però se ci stiamo con i tempi” – ha spiegato l’Usignolo di Cavriago a TV Sorrisi e canzoni – .