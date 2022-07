Oroscopo agosto 2022 di Paolo Fox: prime previsioni del mese prossimo

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 17, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox svela le prime previsioni del mese di agosto partendo dai primi segni zodiacali

Si inizia con le previsioni di agosto 2022 secondo l’astrologo per eccellenza, tutte tratte dal suo libro con l’oroscopo mese dopo mese:

ARIETE: sarà un agosto pieno di ricche opportunità professionali. Potranno permettersi di fare scelte importanti in autunno. Ottimo periodo per le coppie più stabili.

TORO: per chi lavora in proprio non sarà un bel periodo. Anche nei rapporti di coppia purtroppo dovranno sopportare un po’ di tensione.

GEMELLI: nel mese di agosto potranno concedersi delle nuove conoscenze. Potranno recuperare i loro rapporti amorosi messi un po’ da parte.

CANCRO: tanti conflitti sul lavoro, meglio affrontare tutto quanto con calma. Meglio non esagerare con le spese.

Oroscopo del mese di agosto degli altri segni: cosa dicono le stelle

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda l’oroscopo di agosto secondo Paolo Fox? Scopriamolo con i successivi quattro segni dello zodiaco:

LEONE: potranno contare su Venere nel segno, quindi non devono aver paura di avanzare delle proposte. In amore meglio che si lascino andare a nuove avventure.

VERGINE: non devono avere paura di proporre qualcosa di nuovo. Devono tenersi pronti perché arriverà una decisione importante.

BILANCIA: meglio concedersi un po’ di relax nel mese di agosto. E poi potranno anche lasciarsi andare al romanticismo, anche se l’amore arrancherà nella prima settimana.

SCORPIONE: non devono lasciarsi andare a scelte rischiose. Devono essere pazienti e guardare oltre.

Previsioni amore-lavoro-fortuna: l’oroscopo del mese prossimo secondo Paolo Fox

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo Paolo Fox e le previsioni zodiacali del mese prossimo:

SAGITTARIO: è il momento di tagliare i rami secchi. C’è tante stanchezza che si è accumulata a causa di un lavoro che non piace più.

CAPRICORNO: nel prossimo mese dovranno fare i conti con tanti contrasti e discussioni soprattuto in famiglia. Non devono spendere troppo.

ACQUARIO: purtroppo in questo periodo il portafogli piange un po’. In amore non ci sono orizzonti troppo brillanti.

PESCI: andrà presa una decisione in famiglia e potranno anche consolarsi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Occhio: la passione si riaccenderà all’improvviso.