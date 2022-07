Oroscopo del giorno e domani, Paolo Fox: le previsioni del 9-10 luglio

Previsioni del 9-10 luglio per i primi quattro segni dello zodiaco

Si parte come di consueto dai primi quattro segni dello zodiaco analizzati dall’oroscopo di Paolo Fox (tratto dal suo Stellare):

ARIETE: piccolo momento di incertezza. Dubbi su una collaborazione. Domani Luna che entra nel segno. Non si escludono buone occasioni professionali.

TORO: situazione agitata, soprattutto in amore. Meglio evitare conflitti. Domani prospettive sentimentali molto buone. Arrivano delle conferme dal lavoro.

GEMELLI: vogliono fare una dichiarazione d’amore. Giorni importanti per la sfera professionale. Domani Luna neutrale. Hanno molti dubbi su un acquisto specifico.

CANCRO: le cose andranno meglio in amore. Dovranno risolvere qualche complicazione. Domani Luna favorevole. Le complicazioni sul lavoro sembrano essere sparite.

Paolo Fox svela l’oroscopo degli altri segni: Luna favorevole per il Leone

E gli altri quattro segni zodiacali come lo vivranno l’amore? E il lavoro? Scopriamolo con le previsioni del 9-10 luglio:

LEONE: meglio chiarire qualche cosa in sospeso. Riceveranno un’opportunità. Domani Luna finalmente favorevole. Sono agitati per motivi legati alla famiglia.

VERGINE: cuore agitato. Le attività già avviate non risentiranno di disturbi. Domani Luna che riporta la luce in amore. Devono preferire certi progetti rispetto ad altri.

BILANCIA: ci saranno meno ostacoli che in passato. Le coppie faranno pace. Domani Luna in opposizione che causa disagi. Progetti a lunga scadenza da privilegiare.

SCORPIONE: dovranno farsi valere in amore. Giove neutrale per le questioni professionali. Domani Luna nel segno, emozione in più. Il loro valore sul piano professionale non si discute.

Oroscopo Sagittario-Capricorno-Acquario-Pesci: cosa dicono le stelle per oggi e domani

Ecco, infine, gli ultimi quattro segni dello zodiaco analizzati dalle previsioni dell’oroscopo del weekend:

SAGITTARIO: amore un po’ polemico. Potranno trovare nuove strade. Domani Giove sempre favorevole. Devono concentrarsi su loro stessi se vogliono riuscire nel lavoro.

CAPRICORNO: buona Luna, ci sono molte indecisioni. Nono devono temere certi eventi. Domani bisognerà essere cauti in amore. Le proposte non sono quelle giuste.

ACQUARIO: Venere favorevole. Piccoli disagi. Devono ripartire con il lavoro. Domani amore interessante per le coppie nate da poco. Le collaborazioni non si rifiutano.

PESCI: discussioni più pacate saranno possibili. Situazione nervosa in generale. Domani agitazione sentimentale. Potrebbero arrabbiarsi facilmente.