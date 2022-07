Oroscopo Paolo Fox di oggi e domani, 8-9 luglio: previsioni del weekend

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 8, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox svela le previsioni del giorno e domani: quali sono i segni più fortunati?

Si inizia, come di consueto, con i primi quattro segni dello zodiaco analizzati dall’oroscopo dell’8 e 9 luglio, tratto dallo Stellare:

ARIETE: in amore solo stelle vincenti. Non devono avere sfiducia nelle loro capacità. Domani piccolo momento di incertezza. Dubbi su una collaborazione.

TORO: Luna opposta. Difficile trovare spiragli di serenità. Domani situazione agitata, soprattutto in amore. Meglio evitare conflitti.

GEMELLI: molto vantaggiosa la situazione sentimentale. Attività bloccata per il momento. Domani vogliono fare una dichiarazione d’amore. Giorni importanti per la sfera professionale.

CANCRO: amore interessante con Luna favorevole. Periodo di trasformazione sul lavoro. Domani le cose andranno meglio in amore. Dovranno risolvere qualche complicazione.

Oroscopo 8-9 luglio degli altri segni: cosa dicono le stelle e i pianeti per il weekend

Si prosegue con le previsioni di oggi e domani e weekend sempre secondo l’astrologo per eccellenza ovvero Paolo Fox:

LEONE: meglio non scatenare problemi inesistenti. Ci vuole calma e sangue freddo. Domani meglio chiarire qualche cosa in sospeso. Riceveranno un’opportunità.

VERGINE: Venere opposta. Possono superare questo stato di debolezza. Domani cuore agitato. Le attività già avviate non risentiranno di disturbi.

BILANCIA: Venere in opposizione. Devono badare alla qualità dei rapporti. Domani ci saranno meno ostacoli che in passato. Le coppie faranno pace.

SCORPIONE: devono essere più fiduciosi. Arriveranno giorni migliori per il lavoro. Domani dovranno farsi valere in amore. Giove neutrale per le questioni professionali.

Previsioni dello zodiaco: l’oroscopo di Paolo Fox degli ultimi segni zodiacali

Infine gli ultimi segni come si comporteranno? Ecco l’oroscopo di Paolo Fox:

SAGITTARIO: Venere in opposizione. Nuovi incarichi importanti. Domani amore un po’ polemico. Potranno trovare nuove strade.

CAPRICORNO: amore che appare molto intrigante. Potrebbero essere convinti a partecipare a un progetto fallace. Domani buona Luna, ci sono molte indecisioni. Nono devono temere certi eventi.

ACQUARIO: spese di troppo, devono fare attenzione. Grandi opportunità in questo periodo. Domani Venere favorevole. Piccoli disagi. Devono ripartire con il lavoro.

PESCI: completare un accordo è fondamentale. Ci vuole pazienza in tutto. Domani discussioni più pacate saranno possibili. Situazione nervosa in generale.