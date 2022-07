Oroscopo del giorno e domani, Paolo Fox: cosa dicono le stelle del 24-25 luglio

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: Luna e Mercurio favorevoli

Vediamo più da vicino l’oroscopo del giorno e domani secondo lo Stellare dell’astrologo più famoso d’Italia:

ARIETE: Luna e Mercurio favorevoli. Bella capacità d’azione. Domani meglio non avere due storie contemporaneamente. No ai salti nel buio.

TORO: sono più forti in amore. Attenzione alle promesse mancate. Domani desideri trasgressivi. Buona ripresa sul lavoro.

GEMELLI: Luna nel segno. Devono fermarsi un attimo e divertirsi. Domani non si esclude un grande amore. Posizione chiara sul lavoro.

CANCRO: vivranno un nuovo amore. Piccole riconferme sul lavoro. Domani si superano molte complicazioni. Le azioni si possono programmare al meglio.

Oroscopo del 24 e 25 luglio 2022: le stelle parlano chiaro agli altri quattro segni

E gli altri quattro segni dello zodiaco come vivranno le previsioni di Paolo Fox? Scopriamolo senza indugi:

LEONE: molto interessante per la sfera sentimentale. Non è il caso di fare azzardi. Domani possono fare un passo in avanti in amore. Non potranno riposarsi.

VERGINE: i legami potranno essere rinsaldati. I ritardi vanno superati. Domani meglio non farsi prendere dall’agitazione. Non devono restare con le mani in mano.

BILANCIA: le cose andranno fatte con calma, soprattutto in amore. Devono godersi la festa. Domani più facile comunicare. C’è chi non resterà senza far nulla.

SCORPIONE: periodo critico in amore. Sono piuttosto nervosi. Domani nella coppia ci vuole un po’ di pazienza. Sul lavoro saranno frastornati.

Previsioni degli ultimi segni zodiacali: cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e domani

E le previsioni del 24 e 25 luglio 2022 cosa dicono? Scopriamo, ovviamente, con l’oroscopo di Paolo Fox:

SAGITTARIO: Luna opposta, le scelte vanno compiute con calma. Periodo che porta piccole riconferme. Domani sottotono, poi andrà meglio. I progetti più importanti sarà possibile rilanciarli.

CAPRICORNO: questioni in sospeso che dimenticheranno. Possono lasciarsi andare al relax più completo. Domani stelle conflittuali in amore. Meglio non strafare.

ACQUARIO: sentimenti veri da affrontare. Non si esclude un po’ di nervosismo. Domani non funzioneranno le relazioni parallele. Devono rimettere in sesto le loro finanze.

PESCI: momento di stanchezza da affrontare in amore. I problemi sono all’ordine del giorno. Domani meglio non esagerare con le critiche. Serata sottotono.