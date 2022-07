Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox: le previsioni del 21 e 22 luglio

Previsioni dello zodiaco dei primi segni: cosa dice Paolo Fox

Sveliamo piano piano cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo di Paolo Fox per i primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: attenzione a non prendere tutto di petto e sono da considerare positivamente le proposte di collaborazione. Domani meglio non parlare troppo d’amore. Non devono essere tristi per il lavoro.

TORO: c’è meno svogliatezza in amore. Un evento di lavoro li cambierà la vita. Domani Luna nel segno che promette bene. Fase di grande rinascita.

GEMELLI: Luna nel segno, infatti sono favoriti i cuori solitari. Incontri di lavoro da programmare con facilità. Domani incontri davvero intriganti. Possono fare grandi cose.

CANCRO: i rami secchi in amore vanno tagliati al più presto. Una richiesta potrà partire. Domani sorprese positive in amore. Avranno un grande successo sul lavoro.

Oroscopo del 21 e 22 luglio 2022: le previsioni di amore-lavoro-fortuna

Si prosegue con l’oroscopo del giorno e domani per quel che concerne il secondo gruppo di quattro segni dello zodiaco:

LEONE: torna la voglia di amare. Avranno più cose da dire sul lavoro. Domani non devono prendere le situazioni di petto. Occasioni importanti dal punto di vista professionale.

VERGINE: nei rapporti d’amore c’è un fastidioso tira e molla che non va affatto bene. Vorrebbero cambiare luogo di lavoro. Domani vecchie incomprensioni che riemergono. Grande successo nel prossimo autunno.

BILANCIA: ci sono molte sicurezze in amore. Vorrebbero cambiare aria al più presto. Domani vecchie incomprensioni riemergono dai sentimenti. Venerdì intrigante.

SCORPIONE: Luna opposta. Tanti progetti pronti che partiranno nelle prossime settimane. Domani Luna in opposizione in amore. Giornata di recupero sul lavoro.

Paolo Fox, previsioni del giorno e domani: cosa dice il suo oroscopo

Infine vediamo cosa dice l’oroscopo del 21 e 22 luglio per quanto riguarda gli ultimi segni dello zodiaco:

SAGITTARIO: Sole favorevole, finalmente. Non ci saranno difficoltà sul luogo di lavoro. Domani situazione sentimentale favorevole. Bene la sfera professionale.

CAPRICORNO: calma e sangue freddo in amore. Conviene fare solo in ciò in cui credono davvero. Domani Luna favorevole, ma la stanchezza prende il sopravvento. Puntare sui progetti sicuri.

ACQUARIO: Luna opposta. Buone chiamate dal punto di vista professionale. Domani i single si divertiranno molto. Meglio mantenere il lavoro che hanno in questo momento.

PESCI: a compiere certe scelte fanno favica. Aumentano le richieste in famiglia. Domani qualcosa non andrà per il verso giusto. La stanchezza si fa sentire.