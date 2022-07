Oroscopo Paolo Fox: previsioni fine settimana prossimo, 23 e 24 luglio

Scritto da Emanuele Fiocca , il Luglio 20, 2022 , in Oroscopo

Le prime previsioni astrologiche del prossimo weekend rivelate da Paolo Fox su DiPiùTV

Anche per sabato 23 e domenica 24 luglio 2022 l’oroscopo l’astrologo de I Fatti Vostri lo ha anticipato sulle pagine di DiPiùTV, dove ha parlato della situazione astrale di tutti i giorni compresi tra il 23 e il 29 luglio, quindi anche da lunedì a venerdì: noi ci limitiamo a riportare solo qualche indicazione.

ARIETE: nei prossimi giorni non si escludono piccoli fastidi nella vita di coppia, mentre nel lavoro sarà importante tenere a bada l’ansia;

TORO: i single non sopportano più chi si lagna; nel lavoro arriverà una bella lucidità non nel weekend ma a metà settimana;

GEMELLI: domenica si avrà una grande capacità di emozionarsi, mentre nel lavoro nei giorni in arrivo non si escludono discussioni ma anche possibilità e novità;

CANCRO: nel weekend sono previste forte emozioni per i single; nel lavoro è invece il momento di pensare ad un nuovo ambito nel quale farsi valere.

Paolo Fox e le previsioni del weekend di altri quattro segni: ecco cosa dicono le stelle

Passiamo, adesso, allo zodiaco del secondo gruppo di segni, le cui previsioni dell’oroscopo del fine settimana le riprendiamo sempre dalla rivista citata prima.

LEONE: momento interessante per l’amore, ma bisogna capire in che stato è la coppia; nel lavoro arrivano progetti nuovi e variazioni di programma;

VERGINE: il weekend darà il via ad una settimana importante per i progetti d’amore; con il lavoro si guarda finalmente al futuro in maniera più chiara;

BILANCIA: se in amore c’è complicità, tutto si può recuperare; il weekend aprirà una settimana di recupero per la professione;

SCORPIONE: nel fine settimana potrebbe esserci un chiarimento in ambito personale/amoroso; nel lavoro alcuni cercano una nuova dimensione.

L’oroscopo del weekend 23-24 luglio degli ultimi segni: ecco le previsioni di Paolo Fox

Concludiamo con le indicazioni astrali dei segni rimanenti, ricordando che su un altro numero della stessa rivista Paolo ha rivelato l’oroscopo di oggi e domani.

SAGITTARIO: la parte finale della settimana aiuta la coppia grazie a Sole e Luna favorevoli; nel lavoro bisogna iniziare a pensare a grandi traguardi da tagliare;

CAPRICORNO: per la vita di coppia Venere rimane in opposizione; nel lavoro servono forza e coraggio anche se si deve ripartire da zero;

ACQUARIO: se in una relazione c’è un terzo incomodo, le complicazioni ora raddoppiano; nel lavoro è tempo di idee innovative;

PESCI: nella vita di coppia è meglio chiudere questioni spinose che non hanno più senso, specie se ci sono di mezzo ex; nella professione i progetti nati al rallentatore adesso ripartono.