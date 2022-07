Oroscopo weekend e settimana: previsioni Paolo Fox su amore e lavoro

Scritto da Emanuele Fiocca , il Luglio 22, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo dal 23 al 29 luglio: cosa dicono le previsioni astrologiche dei primi segni

Anche per il fine settimana 23-24 luglio e per la settimana 25-29 luglio, le previsioni zodiacali le riprendiamo da DiPiùTV.

ARIETE: chi cerca una storia particolare, ora può avere pane per i suoi denti; se nel lavoro si ha un’attività in proprio, adesso si hanno tante frecce al proprio arco;

TORO: continuano piccoli problemi nelle relazioni di lunga data; nel lavoro è importante che alcuni progetti partano subito;

GEMELLI: il desiderio in amore aumenterà nei prossimi giorni; nella professione non si escludono discussioni, possibilità e novità;

CANCRO: a metà settimana le stelle manifesteranno il loro interesse verso i single; il lavoro, invece, in questo periodo è in pausa di riflessione.

Paolo Fox e gli astri del secondo gruppo di segni: ecco come andranno i prossimi giorni

Passiamo, adesso, ad altri quattro segni dello zodiaco, ricordando che Paolo Fox su un altro numero della stessa rivista ha rivelato l’oroscopo di oggi e domani.

LEONE: se il partner è quello giusto, non ci sono problemi in amore ora; nel lavoro sono in arrivo nuovi progetti e cambi di programma;

VERGINE: le coppie sono chiamate a prendere decisioni sulla casa o sulla famiglia; nel lavoro è il momento di far decollare nuove idee;

BILANCIA: se in amore c’è complicità, tutto si può superare; settimana di recupero, quella in arrivo, per la professione;

SCORPIONE: tra giovedì e venerdì potrebbero esserci polemiche in amore, nonostante Venere sia favorevole; nel lavoro si avvicina il momento di fare una scelta per il futuro.

L’oroscopo degli ultimi segni dello zodiaco, weekend e settimana, secondo Paolo Fox

Concludiamo con i rimanenti segni, le cui previsioni astrali del weekend e della settimana fino al 29 luglio 2022 Paolo Fox le ha rivelate sempre nella rivista citata all’inizio dell’articolo.

SAGITTARIO: Mercurio nei prossimi giorni sarà favorevole per i single; nel lavoro non si esclude l’arrivo di nuove idee da sviluppare per il futuro;

CAPRICORNO: è possibile che prossimamente qualcuno sia coinvolto da un sentimento, se è single; gli sforzi che si faranno nel lavoro porteranno dei successi;

ACQUARIO: se si ha a cuore un rapporto d’amore, è bene smussare le spigolosità; nel lavoro forse bisognerà fare i conti con qualcuno che non sta al passo con i tempi;

PESCI: le coppie che vogliono convivere, sposarsi o avere dei figli, ora si sentono motivate; nel lavoro non si escludono cambi di colleghi.