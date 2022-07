Outer Banks, Netflix: morto a 22 anni l’attore Alexander “AJ” Jennings

Morto l’attore che fa la controfigura di Chase Stokes nella serie di Netflix

Lutto nel cast della serie Outer Banks, in queste ore infatti è stata resa nota la morte del giovane Alexander “AJ” Jennings noto per essere la controfigura dell’attore Chase Stokes che impersona il protagonista della serie Netflix John Booker Routledge. Il giovane è morto in seguito ad un incidente stradale anche se la dinamica non è del tutto chiara. Secondo i primi rilievi il giovane attore camminava lungo una strada vicino a Charleston, nella Carolina del Sud, quando è stato investito da due auto in momenti diversi e nessuna delle sue si è fermata per soccorrerlo. Successivamente è stato portato alla Medical University of South Carolina, dove è stato dichiarato morto. Il tragico evento è avvenuto il 5 luglio alle 2.30 del mattino ora locale.

Outer Banks, Alexandre “AJ” Jennings muore a soli 22 anni: il dolore degli attori del cast

La tragica morte del giovanissimo attore ha sconvolto e gettato nel dolore anche gli attori del cast della nota serie Netflix. Il primo ad affidare ai social il suo ricordo ed il triste saluto è stato Chase Stokes, protagonista della serie di cui Jenning era la controfigura, che ha ammesso:

“Sto ancora cercando di elaborare il motivo per cui certe cose accadono e perché il mondo funziona nel modo in cui funziona. Il mio cuore è a pezzi. La tua vita stava solo iniziando.”

A lui si è aggiunto anche uno degli ideatori della serie Jonas Pete che ha ammesso affranto: “Era un giovane vibrante e amato e siamo rattristati oltre le parole per questa tragedia”.

Morto il giovane attore della serie Netflix: chi era Alexandre Jennings

Pochi sono i cenni in rete sulla carriera, ancora in divenire, del giovane attore che ha perso la vita in terribile incidente la scorsa notte sono che era appunto un attore con tanti sogni e progetti che da New York si è trasferito a Charleston proprio per prendere parte alle riprese della serie, oltre ai suoi colleghi, ovviamente lo piangono anche i suoi familiari come la madre che è stata la prima a dare la notizia della sua prematura morte.