Pamela Petrarolo non si ferma più: dopo L’Isola dei Famosi uno show Rai?

Isola dei Famosi, l’ex naufraga ha un sogno nel cassetto: “Vorrei fare Tale e Quale Show”

Pamela Petrarolo ha partecipato all’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e per un soffio non è riuscita ad accedere alla finalissima del 27 giugno (è stata eliminata in semifinale da Nick Luciani). Sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna è tornata a parlare di questa esperienza, non facendo mistero che è stata al contempo bella, ma anche molto complicata. Ad un certo punto la giornalista le ha chiesto cosa vorrebbe fare adesso. E quest’ultima, con estrema schiettezza, non ha fatto mistero di avere un sogno nel cassetto. Quale? Partecipare al popolare show condotto da Carlo Conti:

“Cosa mi manca adesso? Realizzare qualche sogno professionale: Tale e Quale Show…Boncompagni mi diceva che ero brava con le imitazioni…”

Pamela Petrarolo non lo nasconde: “Mi piacerebbe partecipare al reality di Sky”

Successivamente l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, ha rivelato che qualora non dovesse riuscire a partecipare in futuro a Tale e Quale Show ha comunque il piano B. Difatti l’ex concorrente, che ieri ha lanciato una frecciata velenosa a Mercedesz Henger, ha rivelato che non disdegnerebbe partecipare a Pechino Express, magari insieme alla figlia: “Tra un anno però, dopo la maturità…” Ovviamente la donna, vista la sua grande passione per il ballo, non ha nascosto che il top sarebbe collaborare con Maria De Filippi: “I suoi programmi sono perfetti per me…”

L’Isola, l’ex concorrente fa una confessione: “Ho temuto che mia figlia mi dimenticasse”

La giornalista del magazine Diva e Donna ha poi chiesto qual è stata la sua più grande preoccupazione prima di partecipare all’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. La soubrette ha subito rivelato di aver temuto che sua figlia più piccola potesse dimenticarla:

“Prima di partire ho parlato a lungo con la pediatra, che è anche la psicologa infantile…Temevo che mia figlia potesse dimenticarmi…”

La donna ha poi confessato di essere stata subito tranquillizzata dalla dottoressa: “Mi ha detto che un figlio non dimentica mai una madre, anche se non la vedo per diverso tempo…”